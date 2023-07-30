Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом: почему стоит посмотреть и интересные факты о картине

Предлагаем ознакомиться подробнее с сюжетом картины, интересными фактами, актерским составом, а также узнать, ждать ли вторую часть.
20 июля в украинском прокате вышел одноименный фильм о культовой кукле Барби, режиссером которого стала Грета Гервиг.
Лента стала безумно популярной еще до ее выхода, ведь была мощная рекламная кампания, а также интересный актерский состав. После выхода фильм "Барби" собрал безумное количество кассовых сборов, что даже стало рекордсменом года. Тем временем кинокритики оставили положительные отзывы на картину.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать интересные факты о фильме "Барби", а также понять, стоит ли посмотреть нашумевшую ленту.
Сюжет
В основе картины лежит история о куклах Барби, которые живут в Барбиленде. В их мире вокруг царит матриархат. Барби – успешные, уверенные в себе, занимаются саморазвитием и строят карьеру, в то время как Кены – постоянно развлекаются и проводят дни на пляже. Вдруг главная героиня, которую воплотила на экранах актриса Марго Робби, начинает переживать экзистенциальный кризис. Барби решает уехать в мир людей, чтобы разобраться во внутренних проблемах и найти и понять себя. Однако с ней отправляется и Кен, которого воплотил актер Райан Гослинг. Оба героя открывают для себя суровые истины мира людей. Кен узнает о патриархате и кардинально меняет устройство Барбиленда, а вот Барби – мечтает стать человеком.
Актерский состав картины
В картине снялось немало известных актеров. Главную роль стереотипной Барби воплотила на экранах австралийская актриса Марго Робби. За время актерской карьеры знаменитость снялась во многих успешных проектах, однако в фильме "Барби" артистка предстала в кардинально необычном для себя образе.
В картине снялся канадский актер Райан Гослинг. Он воплотил на экранах пляжного Кена.
Роль девочки-подростка Саши, которая является владелицей стереотипной Барби, воплотила на экранах 15-летняя американская актриса Ариана Гринблатт.
В фильме также снялась американская актриса Америка Феррера. Она воплотила на экранах маму Саши – Глорию.
Также в ленте снялись и многие другие известные актеры. Например, роль генерального директора компании Mattel, которая производит кукол Барби, доверили американскому актеру Уиллу Ферреллу. Также в фильме снялась и певица Дуа Липа, которая сыграла роль русалки Барби.
Интересные факты о фильме "Барби"
Вымышленный мир Барбиленд, где жили Барби и Кены, был построен в реальных размерах. Для его создания понадобилось немало розовой краски. Именно с таким цветом ассоциируется популярная кукла. Как оказалось, создатели картины вызвали настоящий дефицит розового цвета в мире. Режиссер картины Грета Гервиг говорила: "В мире закончился розовый цвет".
В фильме снялась реальная дочь изобретательницы культовой куклы Барби. Правда, у нее была эпизодическую роль. 82-летняя Барбара Хэндлер вдохновила свою маму на создание куклы Барби, когда она еще была совсем маленькой девочкой.
В картине "Барби" есть немало упоминаний о других известных фильмах. Например, в ленте есть ссылка на "Волшебника страны Оз" и даже "Матрицу".
Роль главной героини Барби должна была сыграть не Марго Робби. Еще в 2016 году планировалось, что культовую куклу воплотит на экранах американская актриса Эми Шумер. Артистке даже предлагали изменить сценарий. Однако создатели и актриса не пришли к согласию. В конце концов Шумер отказалась от роли, а Марго Робби утвердили в 2019 году.
Актер Райан Гослинг согласился на роль Кена лишь после того, как увидел куклу своего персонажа, которой играла его дочь, но оставила в саду в грязи. Таким образом, артист понял, что хочет рассказать миру историю Кена.
В фильме "Барби" в вымышленном мире Барбиленд вообще нет воды, еды, огня и даже вещей первой необходимости, таких как зубная паста. Все это сделано из пластмассы. Создатели картины не объясняли, почему это так. Однако можно провести аналогию с тем, как играют куклами дети. В реальной жизни у них тоже нет всех этих вещей.
Ждать ли вторую часть фильма "Барби"
После премьеры лента стала очень популярной и завоевала немалую армию поклонников. Однако режиссер Грета Гервиг несколько расстроила фанатов. Съемка второй части картины пока не планируется. По словам Гервиг, она уже все рассказала в фильме, на что хотела обратить внимание. Впрочем, если у режиссера появятся какие-нибудь идеи, то будет вторая часть.
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