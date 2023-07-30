Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом: почему стоит посмотреть и интересные факты о картине

Предлагаем ознакомиться подробнее с сюжетом картины, интересными фактами, актерским составом, а также узнать, ждать ли вторую часть.

20 июля в украинском прокате вышел одноименный фильм о культовой кукле Барби, режиссером которого стала Грета Гервиг.

Лента стала безумно популярной еще до ее выхода, ведь была мощная рекламная кампания, а также интересный актерский состав. После выхода фильм "Барби" собрал безумное количество кассовых сборов, что даже стало рекордсменом года. Тем временем кинокритики оставили положительные отзывы на картину.

Марго Робби в фильме "Барби"

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать интересные факты о фильме "Барби", а также понять, стоит ли посмотреть нашумевшую ленту.

Сюжет

В основе картины лежит история о куклах Барби, которые живут в Барбиленде. В их мире вокруг царит матриархат. Барби – успешные, уверенные в себе, занимаются саморазвитием и строят карьеру, в то время как Кены – постоянно развлекаются и проводят дни на пляже. Вдруг главная героиня, которую воплотила на экранах актриса Марго Робби, начинает переживать экзистенциальный кризис. Барби решает уехать в мир людей, чтобы разобраться во внутренних проблемах и найти и понять себя. Однако с ней отправляется и Кен, которого воплотил актер Райан Гослинг. Оба героя открывают для себя суровые истины мира людей. Кен узнает о патриархате и кардинально меняет устройство Барбиленда, а вот Барби – мечтает стать человеком.

Актерский состав картины

В картине снялось немало известных актеров. Главную роль стереотипной Барби воплотила на экранах австралийская актриса Марго Робби. За время актерской карьеры знаменитость снялась во многих успешных проектах, однако в фильме "Барби" артистка предстала в кардинально необычном для себя образе.

Марго Робби / Фото: Getty Images

В картине снялся канадский актер Райан Гослинг. Он воплотил на экранах пляжного Кена.

Райан Гослинг / Фото: Associated Press

Роль девочки-подростка Саши, которая является владелицей стереотипной Барби, воплотила на экранах 15-летняя американская актриса Ариана Гринблатт.

Ариана Гринблатт / Фото: Associated Press

В фильме также снялась американская актриса Америка Феррера. Она воплотила на экранах маму Саши – Глорию.

Америка Феррера / Фото: Associated Press

Также в ленте снялись и многие другие известные актеры. Например, роль генерального директора компании Mattel, которая производит кукол Барби, доверили американскому актеру Уиллу Ферреллу. Также в фильме снялась и певица Дуа Липа, которая сыграла роль русалки Барби.

Уилл Феррелл, Дуа Липа / Фото: Associated Press

Интересные факты о фильме "Барби"

Вымышленный мир Барбиленд, где жили Барби и Кены, был построен в реальных размерах. Для его создания понадобилось немало розовой краски. Именно с таким цветом ассоциируется популярная кукла. Как оказалось, создатели картины вызвали настоящий дефицит розового цвета в мире. Режиссер картины Грета Гервиг говорила: "В мире закончился розовый цвет".

Марго Робби в фильме "Барби" показывает Барбиленд

В фильме снялась реальная дочь изобретательницы культовой куклы Барби. Правда, у нее была эпизодическую роль. 82-летняя Барбара Хэндлер вдохновила свою маму на создание куклы Барби, когда она еще была совсем маленькой девочкой.

Барбара Гендлер в фильме "Барби"

В картине "Барби" есть немало упоминаний о других известных фильмах. Например, в ленте есть ссылка на "Волшебника страны Оз" и даже "Матрицу".

Кадр из фильма "Барби", который напоминает эпизод из "Матрицы"

Роль главной героини Барби должна была сыграть не Марго Робби. Еще в 2016 году планировалось, что культовую куклу воплотит на экранах американская актриса Эми Шумер. Артистке даже предлагали изменить сценарий. Однако создатели и актриса не пришли к согласию. В конце концов Шумер отказалась от роли, а Марго Робби утвердили в 2019 году.

Эми Шумер / Фото: Associated Press

Актер Райан Гослинг согласился на роль Кена лишь после того, как увидел куклу своего персонажа, которой играла его дочь, но оставила в саду в грязи. Таким образом, артист понял, что хочет рассказать миру историю Кена.

Райан Гослинг показал куклу Кена своей дочери

В фильме "Барби" в вымышленном мире Барбиленд вообще нет воды, еды, огня и даже вещей первой необходимости, таких как зубная паста. Все это сделано из пластмассы. Создатели картины не объясняли, почему это так. Однако можно провести аналогию с тем, как играют куклами дети. В реальной жизни у них тоже нет всех этих вещей.

В мире кукол Барби все пластмассовое

Ждать ли вторую часть фильма "Барби"

После премьеры лента стала очень популярной и завоевала немалую армию поклонников. Однако режиссер Грета Гервиг несколько расстроила фанатов. Съемка второй части картины пока не планируется. По словам Гервиг, она уже все рассказала в фильме, на что хотела обратить внимание. Впрочем, если у режиссера появятся какие-нибудь идеи, то будет вторая часть.

Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби"

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