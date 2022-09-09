Фильм "Билет в рай" стартует в прокате: почему стоит посмотреть романтическую комедию с Робертс и Клуни

Редакция сайта ТСН.ua уже посмотрела фильм "Билет в рай" на допремьерном показе, прошедшем 8 сентября в кинотеатре "Оскар", и готова поделиться своими впечатлениями от забавной балийской истории с Джулией Робертс и Джорджем Клуни.

Сюжет фильма "Билет в рай"

Бывшие супруги не могут найти общий язык ни в чем, кроме планов на будущее дочери Лили – родители мечтают, чтобы девушка стала успешным юристом. Однако после завершения университета у Лили изменились планы – она переехала на Бали и влюбилась в местного парня. Теперь родители готовы объединиться, чтобы предотвратить свадьбу и "спасти" дочь от роковой, по их мнению, ошибки.

Стоит ли посмотреть фильм?

Если вы ищете легкий и веселый фильм на вечер, то этот вариант точно для вас. Ведь за создание ленты взялся режиссер Ол Паркер, известный своими романтическими комедиями – именно его работой стала вторая часть любимой "Mama Mia".

Те, кто подумали: "Романтическая комедия? Это мне опять придется краснеть за героев и их бессмысленные, нелогичные поступки?", выдыхайте спокойно, такого не будет. По нашему мнению, сценаристам удалось хорошо уравновесить сюжет, а все шутки были прямо в цель.

Кадр из фильма "Билет в рай"

Актерский состав фильма "Билет в рай"

К тому же в съемках принял участие крутой актерский состав. Тандем Джорджа Клуни и Джулии Робертс сложился очень удачно – актеры выглядели очень гармонично в образе бывших супругов. Кроме того, к касту присоединились и молодые таланты – Кейтлин Девер, Билли Лурд и Лукас Браво (да-да, тот самый красавчик-повар из "Эмили в Париже").

Кадр из фильма "Билет в рай"

Остроумный юмор и замечательную актерскую игру дополнила невероятная атмосфера райского острова Бали. В ленту удачно вплелись давние традиции, аутентичные наряды и потрясающая красота природы. Представляем, как было здорово наблюдать всю эту красоту вживую во время съемочного процесса.

Кадр из фильма "Билет в рай"

Главный минус в фильме "Билет в рай" состоит в том, что финал этой красивой истории легко предсказать, такова вот специфика жанра. Однако для просмотра с друзьями или романтического свидания фильм подходит идеально.

Читайте также: