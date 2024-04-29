Фильм "Довга доба" от Алана Бадоева и "1+1 Украина" показали в Совете Европы

В настоящее время картина находится в международном кинотуре.

Документальный фильм "Довга доба", созданный режиссером Аланом Бадоевым и телеканалом "1+1 Украина" показали в Совете Европы.

25 апреля в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге представители дипломатических представительств, сотрудники Секретариата Совета Европы и представители международной экспертной среды и общественности смогли испытать настоящие эмоции первых дней войны в Украине после начала полномасштабного вторжения, посетив показ ленты "Довга доба".

Фильм "Довга доба" показали в Совете Европы

Премьеру фильма открыли своей речью глава ассоциации-организатора MICT France-Украина Павел Пушкарь, постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк и специальный представитель Генерального секретаря СЕ по миграции и беженцев – Дэвид Бест.

Борис Тарасюк

В начале показа в видеообращении режиссер фильма Алан Бадоев рассказал о своих целях создания проекта: показать войну в Украине без сценариев и других дублей. Этот фильм – свидетельство того, что сегодня никто не застрахован от войны и что мы должны держаться вместе, проявляя максимум солидарности.

Постер фильма "Довга доба"

Напомним, международный кинотур документальной ленты начался громким показом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения и продолжает свой путь по странам Европы.

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