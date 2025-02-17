Фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" стал лауреатом престижной премии BAFTA

В воскресенье, 16 февраля, состоялась 78-я по счету церемония вручения наград Британской академией телевидения и киноискусства, более известная как BAFTA Film Awards.

В этом году среди номинантов была представлена лента британско-немецкого режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", в которой рассказывается о войне в Украине. Короткометражка боролась за победу в категории "Лучший британский короткометражный фильм". В конце концов лента стала лауреаткой и забрала статуэтку BAFTA 2025.

За наградой вышел украинский актер Александр Рудинский, который и сыграл в фильме главную роль. На сцене BAFTA артист не забыл напомнить о войне на Украине. В частности, он посвятил награду погибшему на фронте другу – актеру Евгению Светличному. Также Рудинский поблагодарил всех защитников, которые делают все возможное, чтобы страна оставалась независимой.

Фильм о войне в Украине стал лауреатом BAFTA 2025 / Фото: Getty Images

"Я хочу посвятить эту награду моему другу — Жене Светличному, который погиб на войне за пять дней до того, как мы начали съемки. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает все для того, чтобы она оставалась независимой. Спасибо BAFTA. Слава Украине!" – произнес со сцены актер.

Отметим, фильм "Камень, ножницы, бумага" рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину и базируется на реальных событиях. Александр Рудинский сыграл роль 18-летнего Ивана. Его отец является хирургом, который спасает раненых военных и гражданский в бункере. Когда оккупанты узнали об убежище, Иван берет в руки оружие, чтобы защитить своих родных и пострадавших от войны.

Александр Рудинский в роли Ивана / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Напомним, в ночь на 3 марта состоится кинопремия "Оскар-2025". Ранее мы писали полный список всех номинантов, где представлена и украинская лента "Фарфоровая война". Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре", вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, удастся ли картине завоевать статуэтку.

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