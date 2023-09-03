Фильм об оккупированном Мариуполе "Юрик" вызвал скандал в Сети: украинцы возмущены сюжетом фильма

В Сети разгорелся настоящий скандал вокруг новой художественной ленты "Юрик", рассказывающей о первых днях войны в захваченном российскими оккупантами городе.

Премьера фильма прошла ко Дню Независимости Украины на одном из телеканалов. Как рассказали продюсеры, в основе сюжета лежат реальные события. По словам авторов фильма, они взяли за базу реальную историю мальчика, который самостоятельно добрался до границы со Словакией, пока его родные находились в оккупации.

Кадр из фильма "Юрик"

Сюжет фильма "Юрик"

В фильме рассказывают историю 11-летнего мальчика по имени Юрик, который вместе с родителями, сестрой, бабушкой и дедушкой жил в Мариуполе. Во время обстрелов города папа, дедушка и сестричка школьника погибли, а они вместе с мамой и тяжелобольной бабушкой прятались в подвале дома.

Кадр из фильма "Юрик"

Мама Юрика решается на отчаянный шаг и решает отправить сына одного в Эстонию, где живут родственники. Она пишет сыну номер родных прямо на спине и отправляет его эвакуационным автобусом из блокадного города.

Скандал вокруг фильма

Однако сразу после выхода ленты на экраны Сеть взорвалась негативными комментариями. Жители Мариуполя и обычные украинцы, не понаслышке знающие, что на самом деле происходило в захваченном оккупантами городе, возмутились сюжетом и обвинили авторов во лжи.

Больше всего людей возмутило то, что в фильме у главных героев были и свет, и вода, и даже возможность спокойно передвигаться по городу, когда его безжалостно обстреливали враги. К тому же, в ленте Юрика вместе с другими мариупольцами эвакуируют из города представители ОБСЕ на полупустом автобусе, хотя на самом деле, по словам реальных жителей, о таком они даже не мечтали.

С реальными событиями нет ничего общего! Какая эвакуация? Какое ОБСЕ? Люди в Мариуполе остались один на один с врагом!

Голод, холод, ужас. Мусор, кровь, фекалии, трупный запах. Братские могилы в подвалах многоэтажек, куча трупов прямо на улицах и массовые захоронения в полях. И у вас поднялась рука снятую это ваше "художественное видение". Позор.

Этот фильм не о Мариуполе! Спросите у каждого мариупольца! Это плевок в наши души!

Меня распирает от злости, как можно было ради хайпа плюнуть в лицо полумиллионному городу?

Это совершенно недопустимо! Фильм, который уродует реальные события и вызывает возмущение каждого мариупольца!

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На скандал вокруг премьеры тоже отреагировали украинские звезды. Среди них ведущий Андрей Бедняков, сам родом из Мариуполя.

Там было в тысячи раз страшнее того, что показано в фильме. Это очень больно. Поэтому сейчас наверняка нужно снимать документальное кино. Общаться с теми, кто там был. И показывать миру весь ужас Мариуполя. Я никого не хочу обидеть. Я просто высказал свое мнение. Потому что все мы хотим, чтобы уровень нашего кино рос. Думаю, в этом заинтересованы все. От актеров, режиссеров и до продюсеров. Но я хочу, чтобы было больше правды в сценарии даже художественного кино, особенно когда написано "На реальных событиях", – сказал Бедняков.

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Также свое мнение высказала актриса Ирма Витовская. Она попросила своих коллег не касаться этих болезненных для украинцев тем ради очередного художественного фильма, а оставить это для освещающих правду документалистов, а не чей-то замысел.

"Есть много возможностей снимать о сегодня, не касаясь такой сложной темы. Все еще будет, потом, и снято будет сверхталантливо, потому что созреет (а может уже зреет) тот, кто сможет это прокричать. Но это будет тогда, когда этот "крик" будет не потому, что надо, а потому, что он безудержен и честен. Прошу коллег не брать грех на душу. Мариуполь, Буча, Изюм… Еще много ада откроем, не рискуйте собственным именем. Для таких тем есть документальное кино", – сказала актриса.

Реакция авторов фильма "Юрик"

Команда фильма отреагировала на комментарии украинцев. Однако первая реакция продюсера фильма Татьяны Куц вызвала еще больший резонанс в Сети. В своем комментарии продюсер буквально обвинила мариупольцев в том, что РФ начала войну.

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Правда, уже на следующий день Куц извинилась за свои слова и сказала, что "эмоции одержали верх".

Наверное, лучше бы объяснить, что "Юрик" — не документальное кино и не кино о Мариуполе, а история одного конкретного ребенка, изложенная в художественном произведении. Что мы стремились избежать чрезмерной ретравматизации тех, кто в реальности пережил все ужасы оккупации. Что наша команда, создавая этот фильм в условиях полномасштабной войны, вложила в него свои сердца и души и рассказы близких нам людей, которые также эвакуировались из оккупированного Мариуполя. Но эмоции одержали верх. Возможно, потому, как сильно наша команда верила в социальную миссию "Юрика". А возможно из-за неготовности на тот момент по уровню критики увидеть боль, которую почувствовали люди во время просмотра. В любом случае это было недопустимо. Поэтому я хочу извиниться всем мариупольцам за свой комментарий.

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Позже представители OsnovaFilm принесли официальные извинения жителям Мариуполя. Они отметили, что фильм является художественным, а также пообещали, что из фильма будут удалены сцены, сильно отличающиеся от реальности.

"Мы слышим и уважаем реакцию украинцев, которых возмущает неполное и облегченное воспроизведение реальности оккупированного Мариуполя в фильме. Мы уже приняли меры, чтобы "Юрик" не позиционировался как основанный на реальных событиях. Художественный фильм "Юрик" промаркирован текстом, который предупреждает зрителей, что лента является исключительно художественной и не претендует на отражение реальной трагедии, которую совершили оккупационные войска РФ в г.Мариуполь. Также "Юрик" будет дополнен документальными фактами, подтверждающими - реальность была гораздо жестче, чем ее художественное осмысление. Этот документальный постскриптум будет создан в сотрудничестве с мариупольцами, которые занимаются фиксацией российских преступлений, и защитниками города. Любые упоминания ОБСЕ будут изъяты из фильма. На это нам нужно время, надеемся на понимание. По готовности обязательно известим всех наших зрителей", - говорится в сообщении.

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