Фильму "Довга доба" отказали в номинации на украинскую кинопремию: Алан Бадоев сделал громкое заявление

Режиссер Алан Бадоев прокомментировал решение украинской киноакадемии отклонить заявку на участие документального проекта "Довга доба" в VIII Национальной Кинопремии "Золота дзиґа".

Бадоев подавал ленту, созданную в сотрудничестве с телеканалом "1+1 Украина", на номинацию на украинскую кинопремию. Впрочем, заявку режиссера отклонили. Оргкомитет прокомментировал свое решение тем, что у "Довгої доби" не было коммерческого проката, а также она не была представлены на международных кинофестивалях.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я хочу поделиться с вами своими мыслями и задать вопрос об актуальности действий и регламенте некоторых мероприятий в киножизни нашей страны. Речь пойдет о "Золоту дзиґу", которая объявила номинантов в разных номинациях. Среди них отсутствует лента "Довга доба", которую мы создали вместе с каналом "1+1 Украина", где были привлечены документальные материалы 12 тысяч украинцев, что стало своеобразной капсулой времени первых дней войны., наблюдательный совет не принял наш фильм во внимание", — высказался Алан Бадоев.

Режиссер отметил, что сейчас то время, когда в стране должны быть другие приоритеты, в частности благотворительность, помощь защитникам и освещение социально важной миссии. Фильм "Довга доба" под все эти критерии подпадает. По мнению Алана Бадоева, сейчас все отрасли меняются так, как этого требуют современные обстоятельства. Итак, режиссер убежден, что оргкомитету "Золотої дзиґи" следует руководствоваться другими критериями отбора.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я хочу спросить совет фестиваля "Золота дзиґа", один ли и тот же год у нас всех за окном? Потому что мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы на помощь нашим защитникам… За эти годы меняются все отрасли, чтобы быть актуальными и полезными современной Украине. Не считаете ли вы, что пришел тот самый момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем, и который гораздо более гибок, чем кажется на первый взгляд", — добавил режиссер.

Алана Бадоев такого напомнил, что документальная лента "Довга доба" вышла в украинский прокат с благотворительными показами, а залы кинотеатров собирали аншлаги. Благодаря этому было собрано два миллиона гривен в помощь тяжелораненым военным. Также "Довгу добу" транслировали в штаб-квартире НАТО, после чего картина вышла в международный прокат. Кроме того, документальный фильм стал победителем фестиваля Cinema For Victory.

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