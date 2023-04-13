Фильму "Полицейская академия" – 39 лет: как изменились главные актеры культовой комедии

Предлагаем посмотреть, как с годами изменились исполнители главных ролей.
Прошло 39 лет, как состоялась премьера американского комедийного фильма "Полицейская академия".
Остроумные шутки, яркие и колоритные персонажи, бессмысленные ситуации, в которые попадали главные герои, полюбились зрителям. "Полицейская академия" оказалась столь успешной, что в будущем сняли еще и не одну часть ленты. Также на основе фильма сделали сериал, мультсериал и даже выпустили серию комиксов.
Хотя с момента выхода первой части картины прошло почти 40 лет, она до сих пор является одной из популярных комедий, а если зритель встретит очередной показ "Полицейской академии" на телевидении, то не будет переключаться, а с удовольствием будет наслаждаться просмотром.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что за 39 лет произошло с актерами, сыгравшими в фильме главные роли.
Стив Гуттенберг (курсант Кэри Магоуни)
Американский актер и продюсер Стив Гуттенберг сыграл одну из своих знаковых ролей в 25 лет.
После выхода первой части фильма он стал настоящей звездой 80-х. В дальнейшем Стив сыграл еще в трех частях "Полицейской академии". Роль курсанта Кэри Магоуни принесла актеру большую популярность, однако вместе с тем он стал заложником комедийного персонажа. После "Полицейской академии" Гуттенберг снимался в картинах разных жанров, таких как "Двое: Я и моя тень", "Вероника Марс", "Эльдорадо" и другие.
Сегодня знаменитости 64 года. Он продолжает сниматься в фильмах, правда, редко. Он состоит в браке с молодой женой Эмили.
Ким Кэтролл (курсантка Карен Томпсон)
Канадская актриса Ким Кэтролл на момент съемки "Полицейской академии" была малоизвестна. Впрочем, роль курсантки Карен принесла 27-летней артистке успех и признание.
В отличие от Стива, Ким не стала заложницей одной роли. После "Полицейской академии" у Кэтролл было немало успешных ролей. Она снялась в таких картинах, как "Ограбление", "Возвращение мушкетеров", "Безумный медовый месяц", "Секс в большем городе", "Призрак", "Как я встретила вашего отца" и многих других.
Сейчас Ким 66 лет. Она продолжает сниматься в фильмах. Актриса была трижды замужем, однако сейчас одинока. Детей у Ким нет.
Джордж Бэйли (лейтенант Тадеуш Харрис)
Американский актер сыграл роль истерического и злопамятного лейтенанта Харриса в 38 лет.
В дальнейшем Джордж снимался почти во всех частях "Полицейской академии". В последний раз актер появился в американском сериале "Штучка".
В настоящее время он не снимается в кино. 77-летний Джордж занимается "Фондом Детей Света", который помогает детям побороть рак. О личной жизни актера мало известно. Он был женат, однако после 33 лет брака расстался с супругой. Джордж воспитывает двоих детей.
Джордж Гейнс (комендант Эрик Лассард)
Американский актер, у которого есть украинские корни, сыграл роль коменданта Эрика Лассарда в 66 лет.
Джордж играл почти во всех частях "Полицейской академии". Также он играл роль в таких лентах, как "Фантастическая четверка", "Суровое испытание", "Молодожены" и другие.
15 февраля 2016 года Гейнса не стало. Он умер в возрасте 99 лет. У Джорджа осталось двое детей – дочь и сын.
Лесли Истербрук (сержант Дебби Каллаген)
Американская актриса стала очень популярной благодаря "Полицейской академии", где она снялась в 34 лет.
Лесли снялась почти во всех частях картины. У актрисы были роли и в других фильмах, например, "Спасатели Малибу", "Хэллоуин", "Дом" и других, однако безумного успеха они ей не приносили.
В настоящее время Лесли 73 года, в кино она появляется редко. Первым мужем знаменитости стал Виктор Голчак, а вторым – Дэн Уилкокс.
Марион Рэмси (курсант Лаверна Хукс)
Американской актрисе и певице роль курсанта Лаверны Хукс, которую она сыграла в 36 лет, принесла безумную популярность.
Звезда снялась почти во всех частях "Полицейской академии", однако больше у нее не было знаковых ролей в кино. Тим временем актриса развивала певческую карьеру и принимала участие в различных благотворительных мероприятиях.
В январе 2021 года Марион не стало. Она ушла из жизни в возрасте 73 лет.
Майкл Уинслоу (курсант Ларвелл Джонс)
Американский актер снялся в "Полицейской академии" в 25 лет. Роль принесла ему безумный успех, а также он получил звание человека, который может имитировать звуковые эффекты собственным голосом.
Майкл играл во всех частях "Полицейской академии". Впрочем, после завершения картины его актерская карьера пошла на спад. У знаменитости не было знаковых ролей.
Уинслоу сейчас редко снимается в кино. Актер был трижды женат, а с 2003 года живет в браке Шарон Ларье. Сейчас Майклу 64 года.
Бубба Смит (курсант Мозес Хайтауэр)
У американского актера сначала была спортивная карьера и после ее завершения он начал актерскую. Наибольший успех принесла ему роль курсанта Мозеса Хайтауэра, которую он воплотил на экранах в 39 лет.
После завершения съемок "Полицейской академии" он в основном играл лишь эпизодические роли, которые не приносили Смиту безумный успех.
3 августа 2011 года Буббы не стало. Он умер в возрасте 66 лет.
Дэвид Граф (курсант Юджин Теклберри)
Американский актер снялся в "Полицейской академии" в 33 года. Роль курсанта Юджина Теклберри принесла Дэвиду безумную популярность, и он снялся во всех семи частях ленты.
После завершения картины он развивал успешную актерскую карьеру. Однако 7 апреля 2001 года жизнь Графа забрал сердечный приступ.
На момент смерти актеру было 50 лет. У него осталась жена Кэтрин Граф и два сына — Дэниел и Джон.
Донован Скотт (курсант Лесли Барбара)
Для американского актера Донована Скотта роль курсанта Лесли Барбара, которую он реализовал на экранах в 36 лет, стала самой знаковой.
После съемок "Полицейской академии" он играл некоторые успешные роли в таких лентах, как "Психо 3", "Назад в будущее 3", "Вавилон 5", "Кости".
Сейчас Донован почти не снимается в кино. Актеру 75 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.
Брюс Малер (курсант Дуглас Фэклер)
Американский актер Брюс Малер сыграл роль курсанта Дугласа Фэклера в 33 года. Он снялся почти во всех частях "Полицейской академии", а после завершения картины развивал актерскую карьеру.
Однако после 2000 года Брюс не снимается в кино, ведь он официально завершил карьеру. Вместо этого актер основал продюсерскую компанию.
В настоящее время Брюсу 72 года. О его личной жизни ничего неизвестно, ведь он не ведет публичный образ жизни.
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