Фильму "Полицейская академия" – 39 лет: как изменились главные актеры культовой комедии

Прошло 39 лет, как состоялась премьера американского комедийного фильма "Полицейская академия".

Остроумные шутки, яркие и колоритные персонажи, бессмысленные ситуации, в которые попадали главные герои, полюбились зрителям. "Полицейская академия" оказалась столь успешной, что в будущем сняли еще и не одну часть ленты. Также на основе фильма сделали сериал, мультсериал и даже выпустили серию комиксов.

Хотя с момента выхода первой части картины прошло почти 40 лет, она до сих пор является одной из популярных комедий, а если зритель встретит очередной показ "Полицейской академии" на телевидении, то не будет переключаться, а с удовольствием будет наслаждаться просмотром.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что за 39 лет произошло с актерами, сыгравшими в фильме главные роли.

Стив Гуттенберг (курсант Кэри Магоуни)

Американский актер и продюсер Стив Гуттенберг сыграл одну из своих знаковых ролей в 25 лет.

Стив Гуттенберг в роли курсанта Кэри Магоуни / Фото: скриншот с видео

После выхода первой части фильма он стал настоящей звездой 80-х. В дальнейшем Стив сыграл еще в трех частях "Полицейской академии". Роль курсанта Кэри Магоуни принесла актеру большую популярность, однако вместе с тем он стал заложником комедийного персонажа. После "Полицейской академии" Гуттенберг снимался в картинах разных жанров, таких как "Двое: Я и моя тень", "Вероника Марс", "Эльдорадо" и другие.

Стив Гуттенберг / Фото: Associated Press

Сегодня знаменитости 64 года. Он продолжает сниматься в фильмах, правда, редко. Он состоит в браке с молодой женой Эмили.

Стив Гуттенберг с женой / Фото: instagram.com/steveguttenberg

Ким Кэтролл (курсантка Карен Томпсон)

Канадская актриса Ким Кэтролл на момент съемки "Полицейской академии" была малоизвестна. Впрочем, роль курсантки Карен принесла 27-летней артистке успех и признание.

Ким Кэтролл в роли курсанта Карен Томпсон / Фото: скриншот с видео

В отличие от Стива, Ким не стала заложницей одной роли. После "Полицейской академии" у Кэтролл было немало успешных ролей. Она снялась в таких картинах, как "Ограбление", "Возвращение мушкетеров", "Безумный медовый месяц", "Секс в большем городе", "Призрак", "Как я встретила вашего отца" и многих других.

Ким Кэтролл / Фото: Associated Press

Сейчас Ким 66 лет. Она продолжает сниматься в фильмах. Актриса была трижды замужем, однако сейчас одинока. Детей у Ким нет.

Ким Кэтролл / Фото: Associated Press

Джордж Бэйли (лейтенант Тадеуш Харрис)

Американский актер сыграл роль истерического и злопамятного лейтенанта Харриса в 38 лет.

Джордж Бейли в роли лейтенанта Тадеуша Харриса / Фото: скриншот с видео

В дальнейшем Джордж снимался почти во всех частях "Полицейской академии". В последний раз актер появился в американском сериале "Штучка".

В настоящее время он не снимается в кино. 77-летний Джордж занимается "Фондом Детей Света", который помогает детям побороть рак. О личной жизни актера мало известно. Он был женат, однако после 33 лет брака расстался с супругой. Джордж воспитывает двоих детей.

Джордж Бейли / Фото: скриншот с видео

Джордж Гейнс (комендант Эрик Лассард)

Американский актер, у которого есть украинские корни, сыграл роль коменданта Эрика Лассарда в 66 лет.

Джордж Гейнс в роли коменданта Эрика Лассарда

Джордж играл почти во всех частях "Полицейской академии". Также он играл роль в таких лентах, как "Фантастическая четверка", "Суровое испытание", "Молодожены" и другие.

15 февраля 2016 года Гейнса не стало. Он умер в возрасте 99 лет. У Джорджа осталось двое детей – дочь и сын.

Джордж Гейнс / Фото: Getty Images

Лесли Истербрук (сержант Дебби Каллаген)

Американская актриса стала очень популярной благодаря "Полицейской академии", где она снялась в 34 лет.

Лесли Истербрук в роли сержанта Дебби Каллаген / Фото: скриншот с видео

Лесли снялась почти во всех частях картины. У актрисы были роли и в других фильмах, например, "Спасатели Малибу", "Хэллоуин", "Дом" и других, однако безумного успеха они ей не приносили.

В настоящее время Лесли 73 года, в кино она появляется редко. Первым мужем знаменитости стал Виктор Голчак, а вторым – Дэн Уилкокс.

Марион Рэмси (курсант Лаверна Хукс)

Американской актрисе и певице роль курсанта Лаверны Хукс, которую она сыграла в 36 лет, принесла безумную популярность.

Марион Рэмси в роли курсанта Лаверны Хукс / Фото: скриншот с видео

Звезда снялась почти во всех частях "Полицейской академии", однако больше у нее не было знаковых ролей в кино. Тим временем актриса развивала певческую карьеру и принимала участие в различных благотворительных мероприятиях.

В январе 2021 года Марион не стало. Она ушла из жизни в возрасте 73 лет.

Марион Рэмси / Фото: Getty Images

Майкл Уинслоу (курсант Ларвелл Джонс)

Американский актер снялся в "Полицейской академии" в 25 лет. Роль принесла ему безумный успех, а также он получил звание человека, который может имитировать звуковые эффекты собственным голосом.

Майкл Уинслоу в роли курсанта Ларвелла Джонса / Фото: скриншот с видео

Майкл играл во всех частях "Полицейской академии". Впрочем, после завершения картины его актерская карьера пошла на спад. У знаменитости не было знаковых ролей.

Уинслоу сейчас редко снимается в кино. Актер был трижды женат, а с 2003 года живет в браке Шарон Ларье. Сейчас Майклу 64 года.

Майкл Уинслоу / Фото: Associated Press

Бубба Смит (курсант Мозес Хайтауэр)

У американского актера сначала была спортивная карьера и после ее завершения он начал актерскую. Наибольший успех принесла ему роль курсанта Мозеса Хайтауэра, которую он воплотил на экранах в 39 лет.

Бубба Смит в роли курсанта Мозеса Хайтауэра / Фото: скриншот с видео

После завершения съемок "Полицейской академии" он в основном играл лишь эпизодические роли, которые не приносили Смиту безумный успех.

Бубба Смит / Фото: Getty Images

3 августа 2011 года Буббы не стало. Он умер в возрасте 66 лет.

Дэвид Граф (курсант Юджин Теклберри)

Американский актер снялся в "Полицейской академии" в 33 года. Роль курсанта Юджина Теклберри принесла Дэвиду безумную популярность, и он снялся во всех семи частях ленты.

Дэвид Граф в роли Юджина Теклберри / Фото: скриншот с видео

После завершения картины он развивал успешную актерскую карьеру. Однако 7 апреля 2001 года жизнь Графа забрал сердечный приступ.

На момент смерти актеру было 50 лет. У него осталась жена Кэтрин Граф и два сына — Дэниел и Джон.

Дэвид Граф / Фото: скриншот с видео

Донован Скотт (курсант Лесли Барбара)

Для американского актера Донована Скотта роль курсанта Лесли Барбара, которую он реализовал на экранах в 36 лет, стала самой знаковой.

Донован Скотт в роли курсанта Лесли Барбара / Фото: скриншот с видео

После съемок "Полицейской академии" он играл некоторые успешные роли в таких лентах, как "Психо 3", "Назад в будущее 3", "Вавилон 5", "Кости".

Донован Скотт / Фото: скриншот с видео

Сейчас Донован почти не снимается в кино. Актеру 75 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.

Брюс Малер (курсант Дуглас Фэклер)

Американский актер Брюс Малер сыграл роль курсанта Дугласа Фэклера в 33 года. Он снялся почти во всех частях "Полицейской академии", а после завершения картины развивал актерскую карьеру.

Брюс Маллер в роли курсанта Дугласа Фэклера / Фото: скриншот с видео

Однако после 2000 года Брюс не снимается в кино, ведь он официально завершил карьеру. Вместо этого актер основал продюсерскую компанию.

Брюс Малер / Фото: скриншот с видео

В настоящее время Брюсу 72 года. О его личной жизни ничего неизвестно, ведь он не ведет публичный образ жизни.

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