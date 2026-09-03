Фильму "Пятый элемент" – 29 лет: как за это время изменились Лилу, Корбен, Плавалагуна и другие

Герои фильма "Пятый элемент"

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Ровно 29 лет назад на экраны вышел фантастический комедийный боевик "Пятый элемент«, который стал мировым хитом.

Культовый фильм создал французский режиссер Люк Бессон. Сценарий к ленте он написал еще будучи подростком. Лишь в начале 90-х годов Люк Бессон решил воплотить на экранах свое творение. Однако бюджет на создание фильма оказался немалым, поэтому студии отказывались идти на этот риск.

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Наконец Люк Бессон доказал, что «Пятый элемент» окупится. Он снял фильм «Леон», который стал мировым хитом. Студии согласились на этот риск и не прогадали. «Пятый элемент» собрал в прокате безумные 263 миллиона и стал мировой классикой.

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С даты премьеры картины прошло 29 лет. Однако «Пятый элемент» до сих пор не теряет своей актуальности и его охотно пересматривают миллионы поклонников. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменились исполнители главных ролей и как сложилась их жизнь.

Брюс Уиллис (таксист Корбен Даллас)

Одну из главных ролей в фильме «Пятый элемент» воплотил американский актер Брюс Уиллис. Звезда боевиков сыграл таксиста Корбена Далласа в возрасте 41 года.

Брюс Уиллис в роли Корбена Далласа / © скриншот с видео

На съемочную площадку «Пятого элемента» Брюс Уиллис уже пришел узнаваемым актером. Он снялся в таких кинохитах, как «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Шестое чутье». Дальше его карьера пошла только вверх, и в кинодоработке появились такие работы, как «12 обезьян», «Армагедон», «Город грехов», «Неуязвимый» и другие.

Брюс Уиллис / © Associated Press

Что касается личной жизни, то в этом плане у Брюса Уиллиса все более-менее стабильно. С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В браке пары родилось трое дочерей — Румер, Скаут и Талула.

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Брюс Уиллис и Деми Мур / © Associated Press

В 2009 году Брюс Уиллис повел под венец британскую модель Эмму Хеминг. Жена родила актеру двух дочерей — Мейбел и Эвелин.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

С 2013 года в карьере звезды Голливуда начались значительные проблемы. Актер начал отдавать предпочтение съемкам в низкобюджетном кино и со скандалом терпел увольнение из уже утвержденных проектов. В конце концов, за этот период Брюс Уиллис получил и не одну антипремию «Золотая малина». Впоследствии выяснилось, что именно было причиной этого. У актера диагностировали лобно-височную деменцию. От этого недуга нет лекарств. Болезнь быстро прогрессирует, влияет на речевые способности, поведение и характер человека. После установления точного диагноза пациенты живут в среднем 7–8 лет.

Брюс Уиллис / © Associated Press

Сейчас Брюсу Уиллису 71 год. Он избегает какой-либо публичности и постоянно находится дома под наблюдением. Тем временем родные стараюсь как можно больше его опекать и проводить с ним время.

Брюс Уиллис / © Associated Press

Милла Йовович («пятый элемент» Лилу)

Американская актриса Милла Йовович стала главной звездой кино. Она сыграла Лилу с яркими оранжевыми волосами, которая и была тем же «пятым элементом». На момент съемок артистке было всего 21 год.

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Милла Йовович в роли Лилу / © скриншот с видео

Именно «Пятый элемент» сделал Миллу Йовович мировой звездой. После этого она также сыграла в таких известных картинах, как «Обитель зла», «Жанна д’Арк», «Ультрафиолет» и другие.

Милла Йовович / © Associated Press

Что интересно, роль Лилу повлияла не только на карьеру юной актрисы, но и на ее личную жизнь. Между ней и режиссером «Пятого элемента» Люком Бессоном возникли чувства. В конце концов, парочка 1997 года поженилась. Однако отношения долго не продолжались. Уже в 1999 году они развелись.

Милла Йовович / © Associated Press

С 2009 года Милла Йовович состоит в браке с режиссером Полом Андерсоном, с которым часто сотрудничает. Супруги воспитывают трех дочерей — Эвер, Дашиэл и Ошин. Актрисе сейчас 50 лет.

Милла Йовович и Пол Андресон / © instagram.com/millajovovich

Гэри Олдмен (антагонист Жан-Батист Эмануэль Зорг)

Английский актер Гэри Олдмен сыграл в «Пятом элементе» роль главного злодея Жана-Батиста Эмануэля Зорга. На моменту съемок знаменитости было 38 лет.

Гэри Олдмен в роли Жана-Батиста Эмануэля Зорга / © скриншот с видео

Довольно интересна история о том, как Гэри Олдмен попал в актерский состав «Пятого элемента». К слову, он дружит с режиссером Люком Бессоном. Актер согласился на роль злодея сразу, даже не читая до этого сценарий. Таким образом, звезда отблагодарил режиссера, который в свое время помог ему найти финансирование на производство собственного фильма.

Гэри Олдмен / © Associated Press

В общем, Гэри Олдмен сыграл во многих известных фильмах: «Гарри Поттер», «Темный рыцарь», «Темные времена», «Манк», «Леон», «Шпион, выйди вон!» и других.

Гэри Олдмен / © Associated Press

Личная жизнь Гэри Олдмена не менее насыщена, чем карьера. Актер был женат пять раз. Его женами были актрисы Лесли Мэнвилл, Ума Турман, фотограф Дона Фиорентино, певица Александра Эденборо. От разных отношений у артиста трое детей — сыновья Алфи, Гулливер и Чарли.

Гэри Олдмен и Александра Эденборо / © Associated Press

Сейчас Гэри Олдмену 68 лет. Он проживает в браке с писательницей Жизель Шмидт и активно развивает свою карьеру.

Гэри Олдмен и Жизель Шмидт / © Associated Press

Иен Холм (отец Вито Корнилиус)

Британский актер Иен Холм сыграл роль отца Вито Корнилиуса в фильме «Пятый элемент» в возрасте 65 лет.

Иен Холм в роли Вито Корнилиуса / © скриншот с видео

Артист играл в таких популярных картинах, как «Чужой», «Властелин колец», «Хоббит», «Огненные колесницы», «Авиатор», «Гамлет» и многие другие.

Иен Холм / © Associated Press

У Иена Холма была довольно бурная личная жизнь. Актер был женат четырежды. Три из этих браков закончились разводом. Также у артиста пятеро детей от разных женщин.

Иен Холм / © Associated Press

Последней женой Иена Холма стала художница Софи де Стемпл, с которой он прожил до самой смерти. Жизнь актера оборвалась 19 июня 2020 года в возрасте 88 лет. Причиной смерти звезды Голливуда стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона.

Иен Холм / © Associated Press

Крис Такер (радиоведущий Руби Род)

Американский актер Крис Такер стал настоящей звездой «Пятого элемента». Артисту досталась роль эксцентричного радиоведущего Руби Рода. На момент съемок Крису Такеру было всего 25 лет.

Крис Такер в роли Руби Рода / © скриншот с видео

Фильм «Пятый элемент» принес актеру безумную популярность. Он также играл в таких популярных картинах, как «Час пик», «Пятница», Джеки Браун», «Деньги решают все», «Мой парень — псих» и многие другие.

Крис Такер / © Associated Press

О личной жизни Криса Такера мало что известно, поскольку он ее скрывает. Звезда Голливуда был женат на кастинг-директоре Азже Приор, которая родила ему сына Дестина. Пара была вместе с 1997-го по 2003 год. После развода бывшие супруги сохранили теплые отношения.

Крис Такер / © Associated Press

Сейчас Крису Такеру 55 лет. Однажды он признался, что долгое время придерживается целибата. Он сосредоточен на воспитании сына, карьере в стендапе и поиске достойных ролей.

Крис Такер / © Associated Press

Майвенн Ле Беско (оперная дева Плавалагуна)

Французская актриса Майвенн Ле Беско сыграла оперную деву Плавалагуну в возрасте 20 лет. Хотя роль была не значительна, но благодаря невероятному пению и яркому гриму она запомнилась зрителям.

Майвенн Ле Беска в роли девы Плавалагуны / © скриншот с видео

Фильм «Пятый элемент» является одной из самых узнаваемых работ артистки. Также она играла в таких картинах, как «Палиция», «Леон», «Извините меня», «Бал актрис» и другие.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

К слову, актриса была замужем за режиссером «Пятого элемента» Люком Бессоном, однако во время съемок фильма они развелись. У бывших супругов есть общая дочь Шанна.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

Также артистка была в публичных отношениях с бизнесменом Жаном-Ивом Ле Фюром. Пара прожила в браке с 2002-го по 2004 год. У них есть сын Диего. Сейчас артистка держит личную жизнь подальше от камер, однако несколько лет назад она официально признавалась, что влюблена.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

Майвенн Ле Беско 50 лет. На больших экранах она появляется очень редко.

Майвенн Ле Беско / © Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua вспоминала главных звезды фильма «Пираты Карибского моря». Предлагаем посмотреть, как за 23 года изменились Джек Воробей, Уилл Тернер, Элизабет Суонн и другие.

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