Фильму "Титаник" — 29 лет: как за это время изменились Джек, Роуз и другие главные герои мелодрамы

Джек и Роуз из фильма "Титаник"

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За окном уже наступила осень со своей пасмурной погодой и дождями. Именно то, что подойдет под меланхолическое настроение — это мелодрама "Титаник".

Фильм был снят канадским режиссером Джейсом Кэмероном, а его премьера состоялась в декабре 1997 года. Лента рассказывает о катастрофе на лайнере Титаник, который столкнулся с айсбергом и утонул, а также сочетает в себе чувственную романтическую линию, хоть и совсем короткую, и у которой не было счастливого конца.

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Тем не менее, сложная и грустная мелодрама полюбилась поклонникам. Саундтрек к фильму My Heart Will Go On в исполнении канадской певицы Селин Дион стал культовым, а среди зрителей зародился извечный спор — поместился ли Джек на доске вместе с Роуз.

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С премьеры «Титаника» прошло почти 29 лет. Предлагаем вспомнить, как за это время изменились исполнители главных ролей и как сложились их судьбы.

Леонардо Ди Каприо (художник Джек Доусон)

Главная роль в фильме «Титаник» досталась молодому и талантливому американскому актеру Леонардо Ди Каприо. Артист сыграл Джека Доусона в 22 года.

Леонардо Ди Каприо в роли Джека Доусона / © скриншот с видео

На съемочную площадку Ди Каприо пришел со значительной фильмографией за плечами. Он успел сняться в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», за что получил первую номинацию на «Оскар», а мировую славу ему принесла роль в картине «Ромео + Джульетта». Конечно, «Титаник» лишь умножил признание и узнаваемость актера.

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Леонардо Ди Каприо сыграл во многих кинохитах. Среди самых известных фильмов артиста — «Волк с Уолл-стрит», «Авиатор», «Начало», «Остров проклятых», «Отступники», «Джанго освобожденный», «Однажды в… Голливуде», «Великий Гэтсби» и многие другие. У актера и не одна номинация на «Оскар». В Голливуде даже шутили, что Ди Каприо гоняется за статуэткой. В 2016 году Лео наконец-то получил заветный «Оскар» за роль в фильме «Выживший».

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Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Личная жизнь у Леонардо Ди Каприо не менее насыщена, чем его фильмография. Он был в отношениях с такими звездами, как Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Камилла Морроне, Блейк Лайвли, Тони Гаррн и Нина Агдал. Что интересно, раньше артист не встречался с девушками старше 25 лет. Сейчас звезда Голливуда находится в отношениях с моделью Витторией Черетти, и именно ей удалось разрушить «правило 25», поскольку уже 28.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти / © Associated Press

Сейчас Леонардо Ди Каприо — 51 год. Актер продолжает и дальше активно сниматься в кино. Ни разу в браке знаменитость не был, а также у него нет детей.

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Кейт Уинслет (Роуз Дьюитт Бьюкейтер)

Главная женская роль в фильме «Титаник» досталась английской актрисе Кейт Уинслет. На момент съемок картины артистке был 21 год.

Кейт Уинслет в роли Роуз Дьюитт Бьюкейтер / © скриншот с видео

До роли Роуз Дьюитт Бьюкейтер у Кейт Уинслет уже были веские работы за плечами. В частности, она играла в таких картинах, как «Небесные создания», «Гамлет», «Разум и чувства», за что даже номинировалась на «Оскар». Конечно, «Титаник» сделал юную Кейт Уинслет мировой звездой. Правда, у популярности была и другая сторона. Артистка столкнулась с травлей. Знаменитость критиковали из-за фигуры, которая тогда не соответствовала голливудским меркам худощавости, она страдала от преследований со стороны папарацци, а также боялась браться за крупнобюджетные фильмы.

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Кейт Уинслет / © Associated Press

Однако в фильмографии Кейт Уинселт кроме «Титаника» есть еще веские работы, среди которых «Вечное сияние чистого разума», «Жизнь сначала», «Отпуск по обмену» и «Чтец», за роль в котором актриса получила «Оскар».

Кейт Уинслет / © Associated Press

Звезда Голливуда была трижды замужем. Впервые артистку повел под венец ассистент режиссера Джим Триплтон, от которого она родила дочь Мию. Вторым мужем актрисы стал режиссер Сэм Мендес. В этом браке на свет появился сын Джон. В третий раз артистка вышла замуж за Неда Рокнролла, от которого родила сына Беара. Кстати, Кейт Уинслет приписывали роман с Леонардо Ди Каприо, однако между ними никогда не было романтических отношений, а только близкая дружба.

Нед Рокнролл и Кейт Уинслет / © Associated Press

Сейчас Кейт Уинселт 50 лет. Артистка занимается режиссурой, преподает актерское мастерство и работает на телевидении.

Кейт Уинслет / © Associated Press

Билли Зейн (богатый жених Роуз — Каледон Натан Хокли)

Американский актер Билли Зейн сыграл роль жениха Роуз Каледона Натана Хокли, когда ему был 31 год.

Билли Зейн в роли Каледона Натана Хокли / © скриншот с видео

Фильм «Титаник» является одной из его самых известных и успешных работ. Однако он также играл в таких картинах, как «Мертвый штиль», «Твин Пикс», «Байки з склепа: Демон ночи», «Фантом», «Назад в будущее» и других.

Билли Зейн / © Associated Press

Личная жизнь у Билли Зейна всегда была достаточно насыщенной, поскольку у него было немало романов. У актера был только один брак, его женой стала австралийская актриса Лиза Коллинс. А вот встречался артист с Леонор Варелой, Келли Брук. Длительный роман у него был с моделью Кэндис Нил, которая родила ему дочерей Аву и Джию.

Билли Зейн и Келли Брук / © Associated Press

Сейчас Билли Зейну 60 лет. Он продолжает сниматься в кино, а также увлекается изобразительным искусством, в частности пишет картины и организует собственные выставки.

Билли Зейн / © Associated Press

Кэти Бейтс (обеспеченная пассажирка Молли Браун)

Американская актриса Кэти Бейтс воплотила роль пассажирки Молли Браун, которая запомнилась зрителям. На момент съемок «Титаника» артистке было 48 лет.

Кэти Бейтс в роли Молли Браун / © скриншот с видео

За своими плечами Кэти Бейтс имеет весомую фильмографию. Знаменитость сыграла в таких картинах, как «Мизери», за которую получила «Оскар», «Жареные зеленые помидоры», «Долорес Клейборн», «Основные цвета», «О Шмидте», «Американская история ужасов» и многие другие.

Кэти Бейтс / © Associated Press

Личную жизнь Кэти Бейтс держит подальше от публики, однако некоторые подробности известны. Она была в браке с актером Тони Камписи. Пара прожила в отношениях 14 лет, после чего поженилась, а дальше еще шесть в браке. После этого у актрисы не было публичных романов. Детей у Кэти Бейтс нет, поскольку она сознательно выбрала чайлдфри.

Кэти Бейтс / © Associated Press

Сейчас актрисе 78 лет. Она снимается в сериале «Метлок», который принес ее карьере новую волну славы. Также Кэти Бейтс серьезно занялась своим здоровьем, с которым у нее были проблемы, и кардинально похудела.

Кэти Бейтс / © Associated Press

Фрэнсис Фишер (мама Роуз — Руфь Дьюитт Бьюкейтер)

Британско-американская актриса Фрэнсис Фишер сыграла в «Титанике» маму Роуз Руфь Дьюитт Бьюкейтер. На момент съемок мелодрамы артистке было 44 года.

Фрэнсис Фишер в роли Руфь Дьюитт Бьюкейтер / © скриншот с видео

До «Титаника» Фрэнсис Фишер успела сыграть в вестерне «Непрощенный». Также она известна по ролям в таких картинах, как «Дом из песка и тумана», «Линкольн для адвоката», «Угнать за 60 секунд», «Законы привлекательности», «Фарго», «Хранители» и другие.

Фрэнсис Фишер / © Associated Press

У звезды Голливуда было несколько громких романов. Она встречалась с Клинтом Иствудом, от которого родила дочь Франческу. Сейчас Фрэнсис Фишер официально не замужем и не находится в публичных отношениях.

Фрэнсис Фишер и Клинт Иствуд / © Associated Press

На сегодняшний день актриса, которой 74 года, продолжает сниматься в кино. Также она много времени уделяет общественной деятельности. Артистка занимается защитой прав своих коллег, социальным активизмом и воспитанием внуков.

Фрэнсис Фишер / © Associated Press

Бернард Хилл (капитан корабля Эдвард Смит)

Еще одним заметным персонажем в фильме был капитан корабля Эдвард Смит, которого сыграл британский актер Бернард Хилл. На момент съемок «Титаника» артисту было 52 года.

Бернард Хилл в роли Эдварда Смита / © скриншот с видео

Кроме мелодрамы, еще одной узнаваемой работой артиста является роль в кинотрилогии «Властелин колец». Также актер играл в таких картинах, как «Волчий зал», «Настоящее преступление», «Царь скорпионов», «Ганди», «Баунти», «Операция „Валькирия“» и многие другие.

Личную жизнь Бернард Хилл всегда пытался держать подальше от публики. Однако некоторые факты все же известны. Он был женат на актрисе Марианне Хилл, которая родила ему сына Габриэля. Также от отношений с Сью Аллен в знаменитости есть дочь Джей.

Бернард Хилл / © Associated Press

К сожалению, 5 мая 2024 года жизнь Бернарда Хилла оборвалась. Он умер в возрасте 79 лет в своем доме. В последние часы жизни рядом с актером была его невеста и сын.

Глория Стюарт (летняя Роуз)

Американская актриса Глория Стюарт сыграла роль пожилой Роуз в возрасте 86 лет.

Глория Стюарт в роли летней Роуз / © скриншот с видео

Конечно, до «Титаника» у артистки была веская фильмография. Она снялась в таких известных картинах, как «Мужчина-невидимка», «Золотоискатели 1935-го года», «Узник острова акул», «Ребекка с фермы Саннибрук» и многие другие.

Глория Стюарт / © Associated Press

За плечами Глории Стюарт два брака. Впервые она вышла замуж за скульптора Блэра Гордона Ньюэлла. Вторым мужем актрисы стал сценарист Артур Шикман, с которым она прожила в браке длительных 44 года — до самой его смерти. У супругов есть общая дочь Сильвия.

Глория Стюарт / © Associated Press

26 сентября 2010 года жизнь Глории Стюарт оборвалась. Актриса умерла в своем доме в Брентвуде в возрасте 100 лет.

Глория Стюарт / © Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как изменились исполнительницы главных ролей фильма «Человек-паук», где играл актер Тоби Магуайр. Предлагаем посмотреть, что за 24 года произошло с «Питером Паркером», «Мэри Джейн» и другими героями фантастического боевика.

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