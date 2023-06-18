Фильму "Властелин колец" – 22 года: как изменились исполнители главных ролей кинотрилогии

Прошло 22 года, как на экраны вышел первый фильм кинотрилогии "Властелин колец".

У ленты был огромный успех. Кинокритики высоко оценили "Властелина колец", а зрители до сих пор не отказывают себе в просмотре фильма.

Картина принесла безумную популярность актерам, которые сыграли главные роли. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 22 года они изменились и что с ними случилось.

Элайджа Вуд (Фродо Торбин)

Американский актер Элайджа Вуд сыграл роль Фродо лишь в 20 лет.

Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

Лента сделала его безумно популярным. После выхода первой части "Властелина колец" карьера Вуда пошла вверх. Он снялся в таких успешных картинах, как "Вечное сияние чистого разума", "Хулиганы", "Американский папа", "Романтики", "Остров сокровищ" и многих других.

Элайджа Вуд / Фото: Associated Press

За свои работы в кино в Элайджа есть немало наград, в том числе статуэтки Сатурн, премия Гильдии киноактеров США и другие.

Элайджа Вуд / Фото: Associated Press

Сейчас знаменитости 42 года. Он активно снимается в кино, а вот личную жизнь тщательно скрывает. Известно, что Элайджа состоит в браке с продюсером Мари Конгсвед. Вместе супруги воспитывают двоих детей.

Элайджа Вуд с женой / Фото: Getty Images

Шон Астин (Сэм Хэмджи)

Американский актер сыграл лучшего друга Фродо – Сэма – в 30 лет. Эта роль стала самой успешной в его кинокарьере.

Шон Астин в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

После завершения "Властелина колец" Шон снимался во многих фильмах. Правда, они не приносили ему безумного успеха. Актер играл роли в таких лентах, как "Элвин и бурундуки", "Очень странные дела", "Библиотекари" и других.

Шон Астин / Фото: Associated Press

В настоящее время Шону 52 года. С 1992 года он состоит в браке с Кристиной Гаррел, с которой воспитывает троих дочерей.

Шон Астин с 20-летней дочерью / Фото: Associated Press

Вигго Мортенсен (Арагон)

Американский актер сыграл роль Арагона, которая принесла ему мировую популярность, в 43 года.

Вигго Мортенсен в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

До "Властелина колец" карьера Вигго стремительно росла вверх, а после выхода фильма его стали чаще приглашать сняться в успешных проектах. Правда, за ним закрепилась роль злодея. Актер сыграл в таких фильмах, как "Зеленая книга", "Капитан Фантастик", "Опасный метод", "Оправданная жестокость" и многих других.

Вигго Мортенсен / Фото: Getty Images

Вигго был женат, однако в браке прожил всего 10 лет. У нее от бывшей жены есть сын Генри, которому сейчас 35 лет. Самому Вигго 64 года.

Вигго Мортенсен / Фото: Associated Press

Иен Маккеллен (Гэндальф)

Британский актер Иен Маккеллен сыграл роль Гэндальфа в 62 года.

Иен Маккеллен в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

В фильмографии знаменитости немало работ. Наиболее узнаваемым актер является благодаря ролям в картинах "Люди Икс", "Код да Винчи", "Звездная пыль", "Доктор Кто", "Росомаха", "Хоббит" и многие другие.

Иен Маккеллен / Фото: Associated Press

Иен является открытым геем. Впервые о своей ориентации он рассказал в 1988 году. Каминг-аут актер соверршил для того, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество.

Иен Маккеллен / Фото: Associated Press

Сегодня знаменитости 84 года, однако возраст не мешает ему продолжать сниматься дальше в кино.

Иен Маккеллен / Фото: Associated Press

Доминик Монаган (Мериадок Брендицап)

Английскому актеру роль в фильме "Властелин колец", которую он сыграл в 25 лет, принесла безумную популярность.

Доминик Монаган в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

У Доминика были успешные работы в таких картинах, как "Потерянные", "Люди Икс: Росомаха", "Судный день", "Хоббит", "Звездные войны" и других.

Доминик Монагон / Фото: Associated Press

Сейчас актеру 46 лет. Он продолжает активно сниматься в кино. Между тем о его личной жизни мало известно. Знаменитость был обручен, однако построить отношения с невестой ему так и не удалось.

Доминик Монагон / Фото: Associated Press

Шон Бин (Боромир)

Английский актер Шон Бин сыграл свою одну из самых известных ролей в возрасте 42 года.

Шон Бин в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

Знаменитость все время своей актерской карьеры активно снимался в кино. Он играл в таких лентах, как "Остров", "Сайлент Хилл", "Троя" и многих других. Также Шон Бин сыграл роль в сериале "Игра престолов", что сделало его безумно популярным.

Шон Бин / Фото: instagram.com/sean_bean_official

Актер был пять раз женат. Правда, четыре его брака закончились разводом. От жен у него есть три дочери, двое из которых уже успели сделать его дедушкой. Самому Шону Бину сейчас 64 года.

Шон Бин с женой / Фото: instagram.com/sean_bean_official

Орландо Блум (Леголас)

Британский актер сыграл роль в фильме "Властелин колец" в 24 года.

Орландо Блум в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

После этого карьера молодого Блума начала активно развиваться. Он сыграл в "Пиратах Карибского моря", "Трое", "Хоббите", "Отступнике" и многих других фильмах.

Орландо Блум / Фото: Associated Press

Блум был дважды женат. Его первой женой стала модель Миранда Керр, которая родила ему сына. Вторая жена актера – певица Кэти Перри. Вместе пара воспитывает дочь. В настоящее время Орландо 46 лет.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Кстати, голливудский актер активно поддерживает украинцев, которые защищают свою страну от российских оккупантов. В 2016 году знаменитость был в Краматорске, Мариуполе, Славянске, Харькове, Киеве и других городах Украины. В начале полномасштабной войны актер приезжал в Молдову, где общался с детьми-беженцами. В марте 2023 года Орландо прибыл в Киев.

Владимир Зеленский и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Джон Рис-Дэвис (Гимли)

Британский актер сыграл в фильме "Властелин колец" в 57 лет. Лента сделала его популярным во всем мире.

Джон Рис-Дэвис в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

Правда, у Джона после завершения картины не было безумно успешных ролей. Он появился в таких фильмах, как "Анаконда", "Пророк", "Аквамен", "Индиана Джонс" и других.

Джон Рис-Дэвис / Фото: Associated Press

Сейчас актеру 79 лет. Он продолжает сниматься в кино.

Джон Рис-Дэвис / Фото: Associated Press

Лив Тайлер (Арвен)

Американской актрисе роль в фильме "Властелин колец", которую она воплотила на экранах в 24 года, принесла мировую популярность.

Лив Тайлер в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

У Лив было немало успешных работ в кино. После "Властелина колец" она сыграла в таких картинах, как "Незнакомцы", "Невероятный Халк", "Одичавшая", "К звездам" и других.

Лив Тайлер / Фото: Associated Press

Сейчас актрисе 45 лет. От первого брака она воспитывает сына. Также у актрисы двое детей от второго мужа.

Лив Тайлер с мужем и детьми / Фото: instagram.com/misslivalittle

Кейт Бланшет (Галадриэль)

Австралийская актриса сыграла роль в фильме "Властелин колец" в 32 года. На съемочную площадку знаменитость уже пришла популярной артисткой.

Кейт Бланшет в фильме "Властелин колец" / Фото: скриншот с видео

Лента "Властелин колец" принесла ей признание и немало наград. Кейт снялась в таких популярных картинах, как "Вавилон", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Жасмин", "Охотники за сокровищами", "Тор", "Аллея ужаса" и других.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В настоящее время Бланшет 54 года. Актриса с 1997 года состоит в браке со сценаристом Эндрю Аптоном. Вместе пара воспитывает троих общих детей, а также приемную дочь.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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