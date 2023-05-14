Финал "Евровидения-2023" в фото: победа Loreen от Швеции и яркое выступление Верки Сердючки и Тины Кароль

Группа от Украины TVORCHI заняла шестое место.
Только что в Ливерпуле, Великобритания, отгремел грандфинал "Евровидение-2023", который проходил от имени Украины.
В этом году прогнозы букмекеров оправдались и победу одержала представительница Швеции Loreen с песней Tattoo. Для Loreen это уже вторая победа на конкурсе – в 2012-м она уже боролась за победу для своей страны с песней Euphoria.
Представитель от Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel по итогам голосов жюри и зрителей вошла в первую десятку и заняла шестое место.
Также Европа высоко оценила выступления представителей стран Финлиндии, занявшей второе место и Израиля, оказавшегося на третьей строчке в турнирной таблице.
Порадовали своими выступлениями зрителей и украинские звезды, которые в разные годы представляли Украину на "Евровидении". Так, мы увидели впечатляющий номер Kalush Orchestra, обольстительный Тины Кароль, колоритный группы Go_A, мощный Джамалы и яркий Верки Сердючки.
Также отметим, что сегодня два конкурсанта со сцены обратились к Украине. Так, участник от Молдовы поблагодарил нашу страну за мир в его родной стране: "Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова – это Европа!". А представители от Германии в конце своего выступления сказали на украинском "дякую".
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