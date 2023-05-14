Финал "Евровидения-2023" в фото: победа Loreen от Швеции и яркое выступление Верки Сердючки и Тины Кароль

Только что в Ливерпуле, Великобритания, отгремел грандфинал "Евровидение-2023", который проходил от имени Украины.

В этом году прогнозы букмекеров оправдались и победу одержала представительница Швеции Loreen с песней Tattoo. Для Loreen это уже вторая победа на конкурсе – в 2012-м она уже боролась за победу для своей страны с песней Euphoria.

"Евровидение-2023", выступление Loreen в финале / Фото: Getty Images

Представитель от Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel по итогам голосов жюри и зрителей вошла в первую десятку и заняла шестое место.

"Евровидение-2023", выступление TVORCHI в финале / Фото: Getty Images

Также Европа высоко оценила выступления представителей стран Финлиндии, занявшей второе место и Израиля, оказавшегося на третьей строчке в турнирной таблице.

"Евровидение-2023", выступление представителя Финляндии / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", финал в фото / Фото: Getty Images

Порадовали своими выступлениями зрителей и украинские звезды, которые в разные годы представляли Украину на "Евровидении". Так, мы увидели впечатляющий номер Kalush Orchestra, обольстительный Тины Кароль, колоритный группы Go_A, мощный Джамалы и яркий Верки Сердючки.

"Евровидение-2023", финал в фото / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Верка Сердючка в финале / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", выступление Джамалы в финале / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", выступление Тины Кароль в финале / Фото: Getty Images

Также отметим, что сегодня два конкурсанта со сцены обратились к Украине. Так, участник от Молдовы поблагодарил нашу страну за мир в его родной стране: "Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова – это Европа!". А представители от Германии в конце своего выступления сказали на украинском "дякую".

"Евровидение-2023", выступление представителя Молдовы / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", ведущие конкурса / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", представительница Польши / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", выступление представительницы Польши в финале / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", финал в фото / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", представитель Германии / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", представитель Хорватии / Фото: Getty Images

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