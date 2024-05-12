Финал "Евровидения-2024" в фото: победа Nemo от Швейцарии и разбитый хрустальный кубок

Только что в шведском городе Мальме отгремел грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", где первое место завоевала Швейцария.

Хотя букмекеры пророчили победу для Хорватии, но их прогнозы совсем не оправдались. Небинарный представитель Швейцарии Nemo с песней The Code получил от судей 365 баллов, а от зрителей – 226. В сумме Nemo удалось набрать 591 балл и стать 68-м по счету победителем "Евровидения".

Небинарный победитель "Евровидения-2024" / Фото: Associated Press

Певец Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Небинарный победитель настолько обрадовался, что прямо на сцене разбил хрустальный кубок. Это произошло случайно. Участник "Евровидения" слишком сильно поставил его на пол.

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Евровидении 2024

А вот Украине удалось завоевать третье место. Правда, жюри не слишком оценило выступление alyona alyona и Jerry Heil. От судей певицы получили 146 баллов. А вот зрители оценили номер певиц в 307 баллов.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: Associated Press

alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024"

Лидером букмекеров был хорват – Baby Lasagna. Однако его конкурсная песня Rim Tim Tagi Dim и номер завоевали второе место.

Baby Lasagna на Евровидении 2024 / Фото: Getty Images

Baby Lasagna

Порадовала в этом году своим выступлением шведская певица Loreen, которая в прошлом году привезла в Швецию первое место. В финале она исполнила две композиции – Tattoo и Forever.

Loreen на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Loreen на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Кстати, страны не забывают, что до сих пор идет война в Украине и террористическая страна Россия продолжает совершать свои преступления. В частности, представитель Латвии во время оглашения результатов держал около себя флаг Украины. А вот когда жюри Эстонии представляло свои балы, то башня позади спикера светилась сине-желтыми цветами.

Финал "Евровидение-2024"

Грузия на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Армения на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Франция на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Австрия на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Великобритания на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику финала "Евровидения-2024". В нашем материале вы можете узнать, чем удивляли участники и как прошел конкурс.

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