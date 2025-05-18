Финал "Евровидения-2025" в фото: нарушение правил и победитель с симпатией к путинистке

Эстония на Евровидении-2025 / © Associated Press

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Только что отгремел грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение-2025" в Базеле, Швейцария.

Наконец стало известно имя победителя шоу – им стал певец JJ из Австрии. И хотя букмекеры прогнозировали победу шведам, но наибольшее количество баллов в итоге голосования судей и зрителей получил все же австрийский певец JJ. Тем самым он подарил своей стране трение за историю "Евровидения" победу.

К слову, триумфатор вечера JJ может неприятно удивить украинцев. Так, в Сети юзеры обратили внимание на фрагмент интервью певца, где он выражает свой восторг от творчества оперной певицы-путенистки Анны Нетребко. По словам победителя "Евровидения-2025", именно россиянкой он вдохновлялся при создании конкурсного трека "Wasted Love".

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Победитель Евровидения-2025 / © eurovision.tv

К слову, дважды на сцену финала конкурса, в том числе и открывать его, выходили швейцарские победители 2024 года, Nemo, с песней The Code, демонстрируя потрясающие сценические образы и хореографию. Их выступление стало символом свободы самовыражения и творчества конкурса.

Nemo / © Associated Press

Яркий перформанс продемонстрировала и израильская певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. В итоге она заняла второе место, получив самое большое количество голосов от зрителей. Однако ее выступление сопровождалось протестами. Так, пропалестинские митингующие в зале громко освистывали израильскую представительницу и демонстрировали флаги Палестины. А по правилам шоу запрещено приносить флаги любых стран, кроме выступающих. Тем не менее, организаторы оказались предусмотрительными и во время прямого эфира заглушили крики в зале и наложили дополнительные фейковые аплодисменты. Это вызвало возмущение некоторых еврофанов в Сети.

Юваль Рафаэль / © Associated Press

А вот юмором и необычным представлением своей песни решила покорять Эстония. Певец Tommy Cash удивлял не только гибкостью своего тела и голосом, но и шоу-балетом, который был переодет в полицию и воспроизводил сценку задержания наглой фанатки.

Выступление Tommy Cash / © Associated Press

Выступление Tommy Cash / © Associated Press

Неожиданностью для фанатов стал музыкальный батл двух певцов – финского артиста Käärijä и хорватского Baby Lasagna. Любимцы публики предыдущих лет выступили вместе с mashup'ом своих хитов Cha Cha Cha и Rim Tim Tagi Dim, а также представили новую совместную песню #Eurodab, заставив всех зажигать танцами.

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Baby Lasagna и Käärijä / © eurovision.tv

Соблазнительными движениями и несколько провокационными текстами песен обольщали участницы сразу нескольких стран. В частности, представительница Мальты устроила своеобразный стриптиз на сцене, польская певица в облегающем наряде летала над сценой, конкурсантка из Финляндии выплясывала в разных позах у микрофона, передавая месседж свободы выражения желаний, в том числе сексуальных.

Финляндия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Мальта на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Испания на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Польша на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Украину в этом году представила группа Ziferblat. И здесь не обошлось без неприятностей в преддверии гранд-финала. Как оказалось, у солиста группы возникли проблемы с голосом. Однако, к счастью, само выступление прошло безупречно и мы смогли занять место в десятке лучших. Украина мощным вокалом завоевала девятое место.

Ziferblat в финале "Евровидения-2025" / © Associated Press

Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику финала "Евровидения-2025". В нашем материале можете посмотреть, каким был конкурс и его самые интересные моменты.