Евровидение-2026 - победительница DARA / © Associated Press

В Вене отгремел гранд-финал "Евровидения-2026", который в этом году запомнился прежде всего нестандартными постановками и смелыми визуальными решениями.

На сцене Wiener Stadthalle артисты из разных стран соревновались не только вокалом, но и идеями — от видеоигровых перформансов до символических историй о семье, свободе и внутренней силе.

Одним из самых сильных и эмоциональных выступлений вечера стала LELÉKA с песней «Ridnym». Украина представила глубоко эмоциональную сценическую историю о корнях и доме: бандура, полотна, ветер и игра света довели до мурашек. Однако главным эмоциональным центром номера стал вокал, который буквально заставлял затаить дыхание.

LELÉKA / © Associated Press

Совершенно другое настроение продемонстрировала Болгария. DARA со взрывной «Bangaranga» устроила рейв-постановку с фольклорными мотивами и взрывной хореографией, которая напоминала сцены из клипа. Правда, отдельный резонанс вызвал и творческий бэкграунд трека — песню для артистки создал греческий композитор Димитрис Контопулос, который продолжает бывать в РФ и дружить с путинистом Филиппом Киркоровым. Также ранее мужчина работал над созданием композиций для конкурсантов от государства-террористки.

DARA / © Associated Press

Контрастом также стала и Греция с выступлением Akylas. Его вирусное «Ferto» и перформанс превратил сцену в видеоигру: прохождение «уровней», катание на самокате и мультипликационный вид. Финальный призыв артиста верить в себя раскрыл главный смысл его песни — амбиции, семья и жажда лучшей жизни.

Akylas / © Associated Press

Не менее ожидаемым стало выступление Хорватии. Так, группа LELEK с песней «Andromeda» погрузила зал в мистику и этническую драму. Огонь, дым, ветер, таинственные узоры на телах и даже эффект полета одной из вокалисток сделали номер похожим на оживление мифа о женской силе, несокрушимости и исцелении.

LELEK / © Associated Press

Настоящее безумие на конкурсе задумала Великобритания. Певец Look Mum No Computer превратил сцену в электронный хаос с масками мохнатых компьютеров, синтезаторами и максимально индустриальным драйвом.

Look Mum No Computer / © Associated Press

Не обошлось и без масштабных визуальных шоу с огнём, дымом и фейерверками, которые добавляли выступлениям дополнительного драйва и напряжения. В этом стиле особенно запомнились Sarah Engels, Delta Goodrem, LAVINA, Satoshi, а также дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen и соблазнительная Antigoni - каждый из них по-своему раскрыл сцену через свет, ритм и эмоции.

Sarah Engels / © Associated Press

Delta Goodrem / © Associated Press

LAVINA / © Associated Press

Satoshi / © Associated Press

Linda Lampenius и Pete Parkkonen

Antigoni / © Associated Press

Отдельно выделилась Италия с Sal Da Vinci — его «Per Sempre Sì» стала историей любви прямо на сцене. За несколько минут выступления можно было увидеть свадебный переполох — от подготовки к праздничной церемонии с поцелуями, зажигательными танцами и кульминационным срыванием платья невесты, из-под которого появился флаг Италии.

Sal Da Vinci / © Associated Press

Завершает подборку самых нестандартных номеров Литва с Lion Ceccah. Полностью серебряный образ, казалось, инопланетного создания, и глубокая песня о жажде жизни превратили выступление в размышления о смысле существования.

Lion Ceccah / © Associated Press

