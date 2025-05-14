Финалист "Евровидения-2025" неожиданно спел на украинском песню Bird of Pray

Кайл Алессандро и Ziferblat / © Associated Press

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Финалист международного песенного конкурса "Евровидение-2025", норвежец Кайл Алессандро неожиданно спел на украинском песню Bird of Pray .

Представители Украины, похоже, сдружились с участником от Норвегии. В частности, группа Ziferblat и певец Кайл Алессандро уже делятся совместным контентом в фотоблогах. Музыканты успели даже перепеть конкурсные песни друг друга.

Особенно удивил Алессандро. В песне Bird of Pray есть как и английская партия, так и украинская. Музыкант вместе с Ziferblat спел именно на украинском. Удивительно, что артисту это дается легко. Кстати, известно, что у Кайла есть связи с Украиной. Мачеха исполнителя родом из Сум.

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Отметим, Норвегия стала первой страной, которую объявили среди первой десятки финалистов. Украина также попала в гранд-финал. Предлагаем узнать, кто еще стал финалистом "Евровидения-2025".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua тщательно следила за ходом событий в первом полуфинале и вела текстовую хронику. Предлагаем узнать, что интересного происходило на "Евровидении-2025", которое в этом году организует Швейцария.