Финалист "Голосу країни-13" Юрий Городецкий признался, продолжит ли службу в ВСУ в случае победы в шоу

Сегодня, 29 октября, через несколько часов состоится финал вокального проекта "Голос країни-13".

Ведущие шоу Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов уже показали, как готовятся к прямому эфиру. А Екатерина поделилась снимками из-за кулис со старшим сыном, которого впервые взяла на съемку.

Между тем один из суперфиналистов "Голосу країни-13", боец ВСУ Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой рассказал, что будет делать дальше, если победит на проекте.

По словам Городецкого, он не перестанет заниматься музыкой, но сейчас для него самое главное – победа Украины:

"Выиграю я или нет, важно, что уже показал себя и свое творчество. Даже если я одержу победу, однозначно буду продолжать служить в ВСУ, пока не наступит наша победа. После этого уже жизнь покажет и расставит все на свои места. Музыкой буду заниматься однозначно, и больше этому себя посвящу только после наступления мира", – сказал защитник в комментарии 1+1.

Юрий Городецкий / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Юрий Городецкий служит в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Для участия в проекте военный впервые за два года службы взял отпуск, ведь музыка является его страстью и он не хотел упускать свой шанс.

Напомним, что узнать, где и когда смотреть прямой эфир финала "Голосу країни-13" и как проголосовать за своего фаоврита вы можете в нашем материале.

Также сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на проекте.

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