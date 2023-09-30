Финалист "Холостячки-1" Тригубенко впервые показал маму своего двухмесячного сына

Финалист шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко впервые засветил свою избранницу и маму его двухмесячного сына Марка.

На странице в Instagram бизнесмен рассказал подписчикам, что на днях покрестил крошечного сына и показал фотографии с таинства. Также Тригубенко поделился, что крестным отцом Марка стал Евгений Ковтуненко, с которым бизнесмен принимал участие в шоу "Холостячка-1".

Алексей Тригубенко породнился с Евгением Ковтуненко / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Алексей Тригубенко породнился с Евгением Ковтуненко / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

"Важный день для нашей семьи! Покрестили Марка, которому уже почти три месяца. Испытываю безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - поделился впечатлениями от крещения малыша молодой отец.

Алексей Тригубенко покрестил сына / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Вместе с тем Тригубенко удовлетворил любопытство поклонников и, наконец, хоть и частично, показал свою любимую и маму его сына. На фото лица девушки не видно, однако понятно, что Тригубенко не изменил своему вкусу и выбрал в спутницы жизни брюнетку.

Алексей Тригубенко впервые засветил маму своего сына / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Отметим, что о рождении сына Алексей Тригубенко объявил в начале мая этого года. Для фанов это стало неожиданностью, ведь бизнесмен не рассказывал о своей личной жизни. Более того, после рождения первенца Алексей не торопится представлять свою любимую общественности и делает из этого интригу.

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