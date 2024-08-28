Финалист "Холостячки-1" Тригубенко впервые показал свою возлюбленную, которая родила ему сына

Финалист романтического реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко впервые показал свою возлюбленную, которая год назад родила ему сына.

Бизнесмен тщательно скрывал избранницу от публики. В частности, он не показывал общие фото с ней и даже не раскрывал имя. Однако ради важного дела Тригубенко решил приоткрыть занавес таинственности. Участник "Холостячки" обратился к поклонникам и предложил показать снимок с возлюбленной в обмен на донаты на его благотворительный сбор. Похоже, необходимая сумма собралась, а подписчики наконец-то увидели избранницу бизнесмена.

Алексей Тригубенко с возлюбленной и сыном / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Алексей Тригубенко показал их совместный снимок, где они втроем с сыном позировали во дворе. По словам бизнесмена, возлюбленная дала согласие на публикацию. Правда, на фото женщина позировала со спины, и кроме того, что она брюнетка с короткими волосами и очень стройной фигурой, ничего заметить не удастся. Кстати, избранницу Тригубенко зовут Олей.

Напомним, недавно бизнесмен объяснял, почему не показывает возлюбленную и тщательно скрывает ее от публики. Оказалось, это было желанием самой Оли.

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