Финалист "Холостячки-1" Тригубенко впервые показал свою возлюбленную, которая родила ему сына

Также бизнесмен наконец-то раскрыл имя женщины.
Финалист романтического реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко впервые показал свою возлюбленную, которая год назад родила ему сына.
Бизнесмен тщательно скрывал избранницу от публики. В частности, он не показывал общие фото с ней и даже не раскрывал имя. Однако ради важного дела Тригубенко решил приоткрыть занавес таинственности. Участник "Холостячки" обратился к поклонникам и предложил показать снимок с возлюбленной в обмен на донаты на его благотворительный сбор. Похоже, необходимая сумма собралась, а подписчики наконец-то увидели избранницу бизнесмена.
Алексей Тригубенко показал их совместный снимок, где они втроем с сыном позировали во дворе. По словам бизнесмена, возлюбленная дала согласие на публикацию. Правда, на фото женщина позировала со спины, и кроме того, что она брюнетка с короткими волосами и очень стройной фигурой, ничего заметить не удастся. Кстати, избранницу Тригубенко зовут Олей.
Напомним, недавно бизнесмен объяснял, почему не показывает возлюбленную и тщательно скрывает ее от публики. Оказалось, это было желанием самой Оли.
Читайте также:
- Сильвестр Сталлоне показал себя с женой в молодости и сообщил о важном празднике в семье
- Кончита Вурст показалась без сценического образа и ошеломила, как выглядит в повседневной жизни
- Лилия Подкопаева показала, как с Ириной Билык в США отметила День Независимости