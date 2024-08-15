Финалист "Холостячки-1" Тригубенко впервые рассказал о своей возлюбленной – маме годовалого сына

Финалист романтического реалити-шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко впервые рассказал о своей избраннице, которая в прошлом году родила ему сына.

Возлюбленную бизнесмен тщательно скрывает от публики и ни разу не показал ее. Тригубенко говорит, что на это есть разные причины. В первую очередь он уважает личные границы избранницы, которая не стремится к публичности. Кроме того, бизнесмен заботится о безопасности возлюбленной и хочет уберечь ее от хейта, который может на нее политься в Сети.

Алексей Тригубенко с сыном / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

"Во-первых, это личные границы. Когда такая публичность, которая может быть, то немного даже становится страшновато от нее человеку, который никогда не был публичным. Во-вторых, я помню, как Андрей Рыбак показывал Алину — сколько там было всякого хейта. Сейчас не до этого стресса, все же ребенок родился, а здесь делать фото, показывать — зачем этот стресс. В-третьих, это безопасность", – рассказал Тригубенко в интервью Славе Демину.

Более подробно об отношениях с избранницей бизнесмен не стал рассказывать и не рассекречивал, женаты ли они. Впрочем, немного завесу относительно личной жизни Тригубенко все-таки приоткрыл — возлюбленная бизнесмена старше него.

Алексей Тригубенко / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

"Она старше меня. Мне как-то всегда нравились девушки старше меня. У них опыт, какая-то женственность, сексуальность. Меня это больше привлекает, больше интереса у меня вызывает", — поделился бизнесмен.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская приоткрыла завесу относительно личной жизни. Исполнительница впервые показала своего мужа Валентина.

Читайте также: