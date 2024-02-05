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Финалист нацотбора на "Евровидение" Yaktak впервые рассказал об отношениях со своей девушкой

Финалист нацотбора на "Евровидение" Yaktak впервые рассказал об отношениях со своей девушкой

Yaktak / Фото: instagram.com/yaktak_official

Исполнитель признался, как начался их роман и почему он держит личную жизнь в тайне.

Финалист нацотбора на "Евровидение-2024", украинский певец Yaktak впервые рассказал об отношениях со своей избранницей, по имени Алиса.

Исполнитель признался, что с возлюбленной они знакомы уже долгое время, ведь родом из одного поселка. Отношения же их начались два с половиной года назад. Тогда Yaktak заметил девушку на одной из местных дискотек в поселке и начал ухаживать за ней. Алиса ответила взаимностью.

Yaktak с девушкой / © instagram.com/yaktak_official
Yaktak с девушкой / Фото: instagram.com/yaktak_official

"Мы знакомы с самого детства. Мы же из одного поселка. Наши родители знакомы. Я знал, что есть такая девушка. Она мне не очень тогда нравилась, как и я ей. Потому что я пел, а она считала, что я поймал звезду. А потом был один момент, это была школьная дискотека, где я был местным диджеем. Она туда пришла, и с тех пор все понеслось", — рассказал музыкант в интервью "Невероятной правде о звездах".

Yaktak неохотно делится подробностями личной жизни. В частности, известно, что возлюбленная старше за артиста на два года, из-за чего он некоторое время испытывал дискомфорт. Также Алиса работает в команде Yaktak. Впрочем, больше подробностей неизвестно. Как объяснил певец, он не хочет рассказывать о своей личной жизни, ведь считает, что это неуместно.

Yaktak с девушкой / © instagram.com/yaktak_official
Yaktak с девушкой / Фото: instagram.com/yaktak_official

"Я просто не очень люблю говорить о личной жизни, это освещать, показывать "идеальную пару". Вот даже то, что я сейчас рассказал, это очень много", – объяснил певец.

Напомним, 4 февраля объявили имя победителя нацотбора на "Евровидение-2024". На международном конкурсе Украину будут представлять alyona alyona и Jerry Heil. Какое же место в финале занял Yaktak – узнайте по ссылке.

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