Финалист нацотбора на "Евровидение-2026" ошеломил круглой суммой подготовки к конкурсу

LAUD

Певец LAUD, который попал в список финалистов нацотбора на "Евровидение-2026" откровенно рассказал, во сколько ему обходится подготовка к конкурсу.

По словам исполнителя, хоть он и раньше пробовал свои силы в нацотборе, реальной финансовой «кухни» тогда не видел. На этот же раз ситуация совсем другая — все расходы он покрывает самостоятельно вместе с командой.

«В этом году это впервые, когда я все средства привлекаю самостоятельно с командой. Раньше этим занимался экс-продюсер Игорь Тарнопольский. И я, честно говоря, даже не знал, какие там суммы были. Сейчас же я уже знаю, какие это могут быть суммы», — поделился певец в шоу NABARI.

LAUD объяснил, что расходы накапливаются буквально на каждом этапе подготовки — от создания песни до визуальной составляющей номера. Речь идет о работе над треком, образом, постановкой, светом, видео и общим концептом выступления. И наконец, артист озвучил цифру, которая действительно удивляет: «Это точно около 15 тысяч долларов».

LAUD / © instagram.com/laud_vk

Отдельной статьей расходов является команда. По словам LAUD, во время конкурса необходимо привлекать PR-специалистов и контент-менеджеров, которых у него пока нет на постоянной основе. Впрочем, на период нацотбора без них не обойтись, а их услуги стоят недешево.

Певец также раскрыл детали расходов на создание одной композиции: аранжировка обходится примерно в тысячу долларов, а запись песни — еще 300-400 долларов. Финансирует все это артист преимущественно за счет концертной деятельности, а когда выступлений не хватает — благодаря инвесторам или спонсорам.

В то же время LAUD признался, что участие уже непосредственно в «Евровидении» требует еще больших средств, чем нацотбор. Впрочем, артист уверяет — к такому вызову он готов.

Напомним, недавно состоялся финал «Детского Евровидения-2025». Победу одержала Франция, а серебро завоевала Украина. Однако страна-победительница отказалась проводить конкурс и объяснила почему.