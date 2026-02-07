Финалист нацотбора на "Евровидение-2026" прямо перед конкурсом перенес операцию

Molodi / © instagram.com/molodi.official

Финалист Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" перенес операцию прямо перед конкурсом.

Речь идет о вокалисте дуэта Molodi Кирилле Роговом. Об этом он рассказал в "Дневниках "Евровидения", чем заставил поклонников очень сильно поволноваться за него. Певец отметил, что перенес операцию, во время которой ему удалили зуб. Кстати, в финале нацотбора Кирилл еще полностью не восстановился после стоматологического вмешательства, из-за чего его рот не отрывался полностью.

"Не могу открыть рот до конца", - делился артист.

Группа Molodi на сцене нацотбора на "Евровидение-2026"

Тем не менее, Кириллу это не помешало продемонстрировать невероятное выступление и исполнить конкурсную композицию legends. А вот барабанщику группы - Ивану Степанищеву повезло меньше. Во время выступления тарелка его барабанной установки перевернулась.

