Финалиста нацотбора на "Евровидение-2024" Yaktak заподозрили в плагиате конкурсной песни

Блогер, музыкальный критик и член жюри музыкальных премий Ваня Рассел в своем блоге проанализировал песню "LaLaLa", с которой певец Yaktak борется за победу на нацотборе на "Евровидении-2024".

11 января в Сети появились песни всех финалистов нацотбора, с которыми они будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2024". Впрочем, особое внимание музыкального критика привлекла песня "LaLaLa" артиста Yaktak.

Как сообщает Рассел, во время прослушивания трека Yaktak он случайно включил Shazam-поиск. И в результате блогер получил ссылку на песню артистки Many и ее песню "Varto", которая была выпущена еще в октябре 2022 года. После сравнения им композиций оказалось, что конкурсная песня певца имеет идентичные фрагменты.

Ваня Рассел. Фото: скриншот с видео

Сейчас песни "Varto" уже нет ни на каких музыкальных платформах.

"Yaktak использует те же сэмплы (аудиофрагменты - прим. ред.), что и в песне Many "Varto". Yaktak полностью поет вокальную мелодию на припеве, которая есть в инструментале певицы "Many". Песня была. На даный момент этой песни уже нет в Интернете", - рассказал музыкальный критик на своем YouTube-канале.

Артистка Many и ее песня "Varto". Фото: скриншот с видео

Пока официальных комментариев ни от одной из сторон нет.

Напомним, недавно в похожую ситуацию попал другой финалист нацотбора на "Евровидение-2024" – группа NAHABA, песня которых пользователям Сети напомнила трек российских исполнителей. На днях артисты прокомментировали такие обвинения и хейт.

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