Финалиста нацотбора на "Евровидение-2024" Yaktak заподозрили в плагиате конкурсной песни

Пользователи сравнивают фрагмент трека артиста с песней другой украинской исполнительницы.
Блогер, музыкальный критик и член жюри музыкальных премий Ваня Рассел в своем блоге проанализировал песню "LaLaLa", с которой певец Yaktak борется за победу на нацотборе на "Евровидении-2024".
11 января в Сети появились песни всех финалистов нацотбора, с которыми они будут бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2024". Впрочем, особое внимание музыкального критика привлекла песня "LaLaLa" артиста Yaktak.
Как сообщает Рассел, во время прослушивания трека Yaktak он случайно включил Shazam-поиск. И в результате блогер получил ссылку на песню артистки Many и ее песню "Varto", которая была выпущена еще в октябре 2022 года. После сравнения им композиций оказалось, что конкурсная песня певца имеет идентичные фрагменты.
Сейчас песни "Varto" уже нет ни на каких музыкальных платформах.
"Yaktak использует те же сэмплы (аудиофрагменты - прим. ред.), что и в песне Many "Varto". Yaktak полностью поет вокальную мелодию на припеве, которая есть в инструментале певицы "Many". Песня была. На даный момент этой песни уже нет в Интернете", - рассказал музыкальный критик на своем YouTube-канале.
Пока официальных комментариев ни от одной из сторон нет.
Напомним, недавно в похожую ситуацию попал другой финалист нацотбора на "Евровидение-2024" – группа NAHABA, песня которых пользователям Сети напомнила трек российских исполнителей. На днях артисты прокомментировали такие обвинения и хейт.
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