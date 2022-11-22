Финалистка "Голоса країни-12" Елена Чукаленко представила свою первую победную песню

Финалистка проекта "Голос країни-12" Елена Чукаленко из команды Оли Поляковой представила свою первую песню.

Певица выпустила авторскую песню под названием "Слава Украине". Слова и музыку для своего первого трека исполнительница написала сама.

"Я считаю, что все, что было до 24 февраля, осталось там и мы с вами теперь живем в другой жизни, которую сами строим. Я немного волнуюсь, но знаю, что моя первая песня вам точно понравится, я чувствую это. Песня называется "Слава Украине", текст и музыку я написала сама, и хочу признаться, что мелодия со словами полились из меня очень легко, а это значит, что я передаю важный месседж всем нам, украинцам. и мотивируйте друг друга, Слава Украине", — представила песню подопечная Поляковой.

Кстати, звездная тренерша поддержала премьеру Елены на своей странице в Instagram.

Напомним, что в "Голосе країни-12" Елена Чукаленко дошла до финала, впрочем уступила место в суперфинале Сергею Соловьеву. А вот победительницей 12 сезона стала фольклористка Мария Квитка.

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