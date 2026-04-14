Финалистка "Х-Фактора" разозлила песней о "дружбе" России и Беларуси: ее жестко раскритиковали

Анна Трубецкая

Реклама

Финалистка украинского талант-шоу "Х-Фактор" Анна Трубецкая разозлила песней о "дружбе" России и Беларуси.

Артистка получила популярность в Украине. Она восхищалась украинскими артистами и даже пела на украинском. Однако после начала полномасштабной войны ее риторика изменилась. Анна Трубецкая быстро забыла об Украине и стала на сторону РФ. А недавно же вообще разозлила новой песней о "дружбе" России и Беларуси. В Сети ее жестко раскритиковали как украинцы, так и белорусы.

Анна Трубецка возмутила поступком

Артистке напомнили, что популярность она получила благодаря украинским телешоу. К слову, кроме "Х-Фактора", она также участвовала в "Голосі країни". Продюсер Владимир Завадюк не сдержался в комментариях и отметил, что стыдно за такую участницу и позор ее позиции.

Реклама

"Стыдно, что ты была в "Голосі країни". Позор", - возмутился Завадюк.

Владимир Завадюк упрекнул Анну Трубецкую за позицию

В Сети Анну Трубецкую упрекнули, что не понимают смысла этой композиции, и такая позиция певицы на фоне войны, которую развязала Россия, действительно разочаровывает.

В Украину я ездила, популярность получила, на "Голосі" о любви говорила. А потом уехала, про Беларусь и Россию спела, все быстро подзабыла.

В 1991 году Беларусь получила свою независимость. Какой смысл в таких песнях? Братский народ? Тогда почему не "Беларусь и Украина", почему не "Беларусь и Латвия"?

Делает она, а стыдно мне..

А мне на "Голосі" так понравилось выступление ее... Вот это разочарование.

Напомним, недавно английский певец Джеймс Блант возмутил своим поступком, похваставшись шапкой с гербом России. Украинцы жестко раскритиковали автора хита You're beautiful. После этого он быстро "переобулся", но это не спасло его от очередной порции хейта.