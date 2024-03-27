Финалистка "Холостяка-1" Яна Соломко во второй раз вышла замуж и показала свою сказочную свадьбу в США

Финалистка проекта "Холостяк-1" с Максом Чмерковским, певица с неоднозначной позицией Яна Соломко во второй раз вышла замуж.

Артистка, котрая после начала полномасштабной войны неожиданно появилась в России, впоследствии уехала в Соединенные Штаты, где обрела свое счастье. Кто именно стал ее мужем, Яна не рассказывает. Впрочем, уже успела показать нового избранника.

Также на странице в Instagram исполнительница поделилась видео со своей свадьбы, которая состоялась в Америке.

"Наша сказка", – лаконично подписала ролик Соломко.

Финалистка "Холостяка-1" Яна Соломко вышла замуж в США и показала видео со свадьбы

Судя по видео, церемония состоялась в каком-то красивом зале, невеста шла под венец под живое сопровождение скрипачей. Певица выбрала для важного события белоснежное закрытое платье с обнаженными плечами, которое дополнила длинной фатой и красивым букетом цветов. Зал и арка, возле которой влюбленные сказали друг другу "да", были украшены также белыми цветами.

Яна Соломко с новым мужем / Фото: instagram.com/yana.solo

Отметим, что после участия в первом сезоне шоу "Холостяк", где героем был Макс Чмерковский, Яна Соломко стала известна широкой публике. Она дошла до финала, но не одержала победы. Позже пыталась построить музыкальную карьеру в Украине, но безуспешно. В начале 2022 года стало известно, что Соломко переехала в Россию, где начала свою карьеру как певица. На вопрос поклонников о ее отъезде в страну-агрессор она ответила: "Жаль, что моя родная страна не принимает меня так, как это делают здесь".

Яна Соломко и Макс Чмерковский

Спустя пять месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Яна появилась на концерте в Москве. А в сентябре 2023 года она решила искать лучшую судьбу за пределами страны-агрессора и переехала в США. Вместе с дочерью от экс-мужа, бизнесмена Олега Солодухова они поселились в Майами. Кроме того, Яна Соломко сообщила своим фанам, что отдала дочь в школу, где преподавание ведется на украинском языке.

Читайте также: