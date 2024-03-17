Финалистка "Холостяка-1" Яна Соломко впервые после развода показала своего нового мужа

Финалистка проекта "Холостяк-1" с Максом Чмерковским, певица с неоднозначной позицией Яна Соломко впервые показала своего нового мужа.

На странице в Instagram Соломко разместила романтичное фото, где они с избранником смотрят в одну сторону. Изображены влюбленные в family look – в одинаковых белых рубашках. При этом Соломко нежно положила подбородок на голову мужчине, и также обняла за плечи:

"Вот как это чувствуется, когда это настоящая любовь..." — подписала фотографию Соломко.

Яна Соломко с любимым / Фото: instagram.com/yana.solo

Комментарии к фотографии исполнительница отключила. Кстати, это впервые после развода с бизнесменом Олегом Солодуховым, когда Яна Соломко представила обществу нового любимого. По всей вероятности, артистка вышла за него замуж. Ибо на всех фото с любимым Яна активно демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Яна Соломко с любимым / Фото: instagram.com/yana.solo

Яна Соломко с любимым / Фото: instagram.com/yana.solo

Напомним, что Яна Соломко получила популярность после участия в первом сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Чмерковский. Артистка дошла до финала, но не победила. Вскоре Яна пыталась построить певческую карьеру в Украине, но безуспешно. Одно время об артистке не было ничего слышно. Но в начале января 2022 года стало известно, что Соломко переехала в Россию, где начала строить карьеру певицы. На вопрос фанатов, "почему она поехала к врагам и оккупантам", Соломко тогда ответила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так, как принимают здесь".

Через пять месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Соломко появилась на концерте в Москве. А в сентябре 2023 года Яна уехала из страны-агрессора искать лучшую судьбу в США. Вместе с дочерью от Солодухова она поселилась в Майами. Кроме того, Яна Соломко сообщила фанам, что отдала дочь в школу, на украинском языке.

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