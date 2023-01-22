Финалистка "Холостяка-12" Саша Мудрая закрутила роман с американцем-богачом

Финалистка романтического реалити "Холостяк-12" Саша Мудрая после окончания проекта встретила свою любовь.

По крайней мере, так утверждает участница шоу, актриса Виктория Варлей, которая, кстати, после проекта вышла замуж. Артистка поделилась, что Мудрая встречается с американцем, с которым у нее завязались отношения еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Ее сердце занято. У нее есть парень. Он американец. Я его видела, мы знакомы. Он ее старше, он где-то мой сверстник. Классный очень. Мы вместе ходили в музей здесь в Майами, потом ходили в ресторан. И потом они приезжали ко мне здесь на пляж, мы сидели с моей собакой", – рассказала Варлей во время разговора с Анной Олицкой.

Саша Мудрая / Фото: instagram.com/sasha_wise28

Как они познакомились, Виктория не знает, но предполагает, что, скорее всего, через соцсети. Варлей отметила, что любимый Мудрой после начала полномасштабной войны помог ей уехать из Украины в Америку.

Кроме того, артистка отметила, что бойфренд Мудрой богатый и щедрый мужчина: "Мы когда сидели в ресторане, он заказал все, что было в меню и заплатил. Классный парень. Саша в этих отношениях босс, это 100%. Он исполняет ее капризы", – рассказала Варлей.

Саша Мудрая / Фото: instagram.com/sasha_wise28

Напомним, в финале проекта "Холостяк-12" оказались Екатерина Лозовицкая и Саша Мудрая. Главный герой реалити Алекс Топольский отдал предпочтение Екатерине. Но еще до начала полномасштабной войны пара разошлась.

Читайте также: