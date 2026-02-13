Финалистка "Холостяка-14" Половинкина рассекретила роман с известным певцом

Виталий Островский и Анастасия Половинкина

Финалистка проекта "Холостяк-14" Анастасия Половинкина, которая боролась за сердце актера Тараса Цимбалюка, рассекретила роман с известным певцом.

Речь идет о Виталии Островском, он же Ostrovskyi. Парочку уже длительное время подозревали в отношениях. Они же избегали комментариев на эту тему, но продолжали подогревать сплетни, когда вместе появлялись на публике и делились общим контентом.

А это Половинкина и Островский в совместном посте в Instagram расставили все точки над "і". Пара официально подтвердила, что находится в отношениях. Также они опубликовали совместное фото, на котором улыбающаяся Анастасия сидела на руках у Виталия, а тот довольно пикантно ее держал.

"Теперь официально", - коротко подписала фотографии пара.

Тем временем пользователи активно начали поздравлять Анастасию и Виталия и желать им счастья в личной жизни.

Отметим, Анастасия Половинкина неохотно делится подробностями личной жизни. Однако ранее она признавалась, что уже длительное время знакома с Виталием Островским. Их история началась за несколько лет до проекта "Холостяк".

Напомним, недавно кардинальные изменения в личной жизни произошли у победительницы "Холостяка", но 13 сезона, блогерib и волонтера Инны Белень. Она вышла замуж и ждет рождения первенца.