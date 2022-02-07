Финалистка Нацотбора Alina Pash назвала скандал по поводу ее поездки в Крым "заказухой"

Артистка объяснила, почему была в Москве.

Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash снова прокомментировала скандал вокруг ее поездки в оккупированный Крым в 2015 году.

Также читайте "Евровидение-2022": участница нацотбора Alina Pash ответила на упреки в посещении оккупированного Крыма

Так, поклонники конкурса возмущались и писали о нарушении правил участия в Национальном отборе. На "Радіо Промінь" знаменитость сказала, что не летала тогда на полуостров, а ехала автобусом из Украины. А что касается интервью Екатерине Осадчей, где Алина подтвердила, что пересекла границу из России – летела в Крым из Москвы, она объяснила, что оговорилась, потому что не правильно поняла вопрос.

Впрочем, Паш отметила, что в Москве она все же была, но за месяц до концерта, на пересадке, когда возвращалась из Стамбула. По ее словам, именно эти два события она перепутала.

"Сложилось ложное впечатление, что я туда залетала. Нет, это не так было. А там, где Екатерина Осадчая меня спрашивает, что появилась информация в Сети... Тогда я не поняла нормально вопрос, и ответила скомкано, непонятно... Оказалось, что из этого всего сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая вообще поддерживает всю эту политику агрессора. Вы с ума сошли?" – прокомментировала Alina Pash.

Певица добавила, что всегда считала и будет считать Крым — Украиной. Также она отметила, что за четыре года все ее проекты – украинские: "Я говорю и пою на украинском. Как можно мне такие закидоны делать в тот момент, когда большинство популярных украинских артистов поет на русском?! Закидывайте им такие вопросы. Я украинка. Крым – это Украина. Россия – это,бляха, агрессор, и мне так же болит, как всем. Я с украинским народом и буду стоять дальше, даже если меня будут забрасывать какахами", – заявила финалистка Нацотбора.

Кроме того, Alina Pash призналась, что этот скандал считает "заказухой". Звезда убеждена, что точно кому-то мешает, поскольку 90% комментаторов пишут с новых фейковых страниц.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Напомним, организаторы Национального отбора также отреагировали на скандал. Они не нашли оснований дисквалифицировать финалистку.

Читайте также: