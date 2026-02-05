Финалистка нацотбора на "Евровидение-2026" призналась, почему ее возвращение в Украину пока невозможно

Leléka / © YouTube-канал Марічка

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2026" Leléka, которая уже более десятилетия живет и развивает музыкальную карьеру в Германии, откровенно высказалась о болезненной для нее теме возвращения в Украину.

В интервью Маричке Падалко певица призналась, что мысль о возвращении не покидает ее уже давно. Впрочем, пока этому мешают реальные жизненные обстоятельства. По словам Leléka, единственный источник ее дохода — это концерты, а вся профессиональная сеть и возможности сформированы уже именно в Германии.

Артистка отметила, что переезд в Украину означал бы или полную смену профессии, или необходимость начинать музыкальный путь фактически с нуля — без налаженных контактов и стабильных заказов. Она подчеркнула, что не может позволить себе просто оставить музыку, ведь воспринимает ее как свое призвание и внутренний долг.

Leléka

«Единственное, чем я зарабатываю на жизнь — это концерты. Все мои профессиональные связи в Германии. Если я хочу переехать в Украину, то смогу здесь жить только при условии, если пойду на какую-то работу. Чтобы обеспечивать здесь себя музыкой, то надо наработать связи/ У меня нет реальной возможности, чтобы приехать и продолжить жить музыкой. А это для меня внутренний долг, потому что я не могу себе позволить просто бросить музыку. Это мое призвание», — подчеркнула звезда.

Отдельно Leléka прокомментировала критику в соцсетях, где ее упрекают, что из-за проживания за границей она якобы не имеет права представлять Украину на «Евровидении». Певица призналась, что такие слова ранят ее не меньше, чем самих критиков. Leléka объяснила, что осознает эмоциональное напряжение в обществе и резкие реакции людей, назвав их естественными в условиях войны.

«Понимаю, что внутренне это такая открытая рана. Я не хочу говорить, что люди уставшие, нервные. Мы все очень агрессивно реагируем. Это адекватная реакция», — добавила артистка.

Leléka

Тем не менее, финалистка нацотбора поблагодарила украинцев, которые остаются в стране, а также военных, которые держат оборону и делают возможным само существование государства. По словам артистки, именно благодаря им люди, которые сейчас живут за границей, смогут однажды вернуться домой.

