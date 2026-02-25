ТСН в социальных сетях

Гламур
255
1 мин

Финалистка нацотбора на "Евровидение" в слезах сообщила о без вести пропавшем дяде в Донецкой области

Дядя Valeriya Force является военнослужащим. Он ушел на задание и не вернулся.

Валерия Сулима
Valeriya Force

Valeriya Force

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2026", певица Valeriya Force в слезах сообщила о пропавшем без вести дяде в Донецкой области.

Родной человек исполнительницы служил в войске. Он защищал страну на Донецком направлении. Однако в конце января артистка получила неутешительные новости. Дядя Valeriya Force ушел на задание, но оттуда не вернулся. Исполнительница делится, что его официально признали без вести пропавшим.

"Мой дядя пропал без вести. 27 января мне сообщили, что мой дядя исчез вблизи города Покровск. Они пошли на задание, и он не вернулся. После проверки его официально внесли в списки пропавших без вести. Берегите наших защитников, спасибо каждому за поддержку", - поделилась певица.

Valeriya Force призналась, что решила рассказать об этом, поскольку верит в силу соцсетей и надеется узнать хотя бы какую-то информацию.

Напомним, немало родных знаменитостей служат в армии. Также сами звезды тоже приобщаются к защите страны. В прошлом году дочь бизнесмена Гарика Корогодского начала службу. Она защищает небо от вражеских "Шахедов". Недавно Елизавета раскрыла, чем именно занимается на службе и какую зарплату получает.

255
