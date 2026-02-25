Финалистка нацотбора на "Евровидение" в слезах сообщила о без вести пропавшем дяде в Донецкой области

Valeriya Force

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2026", певица Valeriya Force в слезах сообщила о пропавшем без вести дяде в Донецкой области.

Родной человек исполнительницы служил в войске. Он защищал страну на Донецком направлении. Однако в конце января артистка получила неутешительные новости. Дядя Valeriya Force ушел на задание, но оттуда не вернулся. Исполнительница делится, что его официально признали без вести пропавшим.

"Мой дядя пропал без вести. 27 января мне сообщили, что мой дядя исчез вблизи города Покровск. Они пошли на задание, и он не вернулся. После проверки его официально внесли в списки пропавших без вести. Берегите наших защитников, спасибо каждому за поддержку", - поделилась певица.

Valeriya Force призналась, что решила рассказать об этом, поскольку верит в силу соцсетей и надеется узнать хотя бы какую-то информацию.

