Финалистка "Танцев со звездами" довела до слез чувственным танцем с возлюбленным, который потерял ногу на войне

Избранник хореографа, несмотря на тяжелое ранение, воплотил в жизнь свою мечту.

Финалистка восьмого сезона проекта "Танцы со звездами" Роксоляна Маланчук, которая выступала в паре с актером Константином Войтенко, довела до слез чувственным танцем с возлюбленным.

Избранник хореографа после начала полномасштабной войны отправился на фронт, чтобы защищать страну от оккупантов. К сожалению, Александр получил тяжелое ранение на войне, в результате которого потерял ногу. После возвращения к гражданской жизни возлюбленный Маланчук решил воплотить в жизнь мечту и занялся танцами, которые помогали ему восстанавливаться. Роклосяна поддержала Александра и помогала овладеть хореографией.

"Александр – сержант ВСУ, который после тяжелого ранения заново учился жить. Танец стал для него не только новым вызовом, но и путем восстановления. Роксоляна поддержала Александра в его желании танцевать и помогла открыть новые возможности тела. Именно любовь к себе нового и танец позволили ему снова почувствовать радость жизни", - говорится в сообщении.

Финалистка "Танцев со звездами" растрогала видео, где танцует с возлюбленным, потерявшим ногу на фронте

В целом социальный проект "Мы одной крови" поделился видео, где влюбленные танцуют под песню группы Sestra — "Жизнь продолжается". Пользователи в комментариях были очень тронуты. Они отмечали, что их танец – это что-то просто невероятное. Также пользователи делились, что после просмотра видео мурашки бегают по коже.

Напомним, "Холостяк" Александр Терен тоже является примером того, как после потери двух нижних конечностей не опускать руки. Правда, в Сети появлялись слухи, что якобы ветеран войны получил тяжелое ранение в состоянии алкогольного опьянения. Недавно Терен рассказал, как это произошло на самом деле.

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