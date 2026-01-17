Финалистку нацотбора "Евровидения-2026" заподозрили в сотрудничестве с россиянином: Общественное сделало заявление

Valeriya Force

Реклама

В Общественном вещателе прокомментировали резонансную информацию о возможном сотрудничестве финалистки нацотбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force с российским саундпродюсером.

В официальном заявлении организаторы конкурса подчеркнули, артистка не нарушила никаких правил конкурса. Как говорится в ответе Общественного на запрос издания NV, сотрудничество певицы с продюсером D.Woo, которое могло иметь место в 2024 году, не противоречит требованиям национального отбора. В рамках того проекта Valeriya Force выпустила альбом и несколько синглов.

Сама артистка, настоящее имя которой Валерия Симулик, ранее объясняла, что в 2023-2024 годах работала под псевдонимом Vesta в рамках продюсерского проекта. По ее словам, все вопросы, связанные с цифровым продвижением и дистрибуцией музыки, находились в зоне ответственности продюсера, тогда как она занималась исключительно творческой составляющей. В конце 2024 года этот проект был официально закрыт и теперь ее саундпродюсером является Vinny Venditto.

Реклама

Valeriya Force во время прямого эфира жеребьевки

В Общественном также отдельно подчеркнули, что действующие правила нацотбора четко регламентируют участие артистов следующим образом: «К конкурсу не допускаются исполнители, которые после 15 марта 2014 года осуществляли концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым или на других временно оккупированных территориях Украины, а также в Республике Беларусь после 24 февраля 2022 года. Ни один из участников Нацотбора-2026 это правило не нарушил».

Кроме того, вещатель отметил, что вероятное сотрудничество Valeriya Force с представителем РФ никоим образом не связано с конкурсной песней, с которой она участвует в отборе: «Возможное сотрудничество Валерии Форс с представителем РФ в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов или контрагентов, с которыми артист сотрудничал в течение всего периода творческой деятельности».

К слову, на цифровых платформах уже доступны песни всех финалистов нацотбора на «Евровидение-2026». Уже 7 февраля артисты с этими треками в прямом эфире будут соревноваться за право представлять Украину на международной арене.