Финалисты нацотбора MOLODI раскрыли имя известного певца, который покинул группу: "Было обидно"

Финалисты Национального отбора на "Евровидение-2025" MOLODI раскрыли имя известного певца, который покинул их группу.

Участники дуэта очень сильно прославились после финала нацотбора, где они участвовали с песней My sea, что посвящена их родному Мариуполю и Азовскому морю. В состав группы входят вокалист Кирилл Горовой и барабанщик Иван Степанищев. Однако мало кто знает, что поначалу MOLODI были трио, а не дуэтом. Об этом ребята рассказали в программе "Ближче до зірок"

История группы MOLODI началась в Мариуполе, когда в его составе были барабанщик Иван Степанищев и солисты Кирилл Роговой и Никита Леонтьев, известный сейчас как ENLEO. Сначала они были уличным бэндом – пели каверы и зарабатывали на корпоративах.

Группа MOLODI / Фото: instagram.com/molodi.official

"Мы ничего не выпускали. У нас было всего два или три уличных концерта, мы играли на корпоративах, на свадьбах, и для нас, как для группы, это ничего не означало", – рассказали ребята.

Именно поэтому, под предлогом поступления в университет, они решились переехать в Киев. Из-за постоянных прогулов Кирилла и Ивана отчислили с первого же курса, а вместе с тем MOLODI из трио превратились в дуэт. Из группы ушел Никита Леонтьев.

Enleo. Фото: Instagram Enleo

"Нам было немного обидно. Он приходил и очень сильно критиковал, и мы начали испытывать напряжение между нами в работе. В тот момент мы не смогли найти понимание, потому что все еще были детьми", – признались музыканты.

Ребята пошли разными творческими путями, но, несмотря ни на что, уважают ENLEO и как друга, и как артиста. Сейчас они реализуются еще как саундпродюсеры, создавая музыку для Мишель Андраде, OSTROVSKYI, Макса Барских и других.

Группа MOLODI / Фото: instagram.com/molodi.official

В общем, дуэт MOLODI на нацотборе на "Евровидение-2025" завоевал второе место. Победу одержал коллектив Ziferblat с песней Bird of Pray. Недавно певица Тина Кароль предположила, какое место группа займет на международном конкурсе.

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