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Финалисты нацотбора на "Евровидение-2023" TVORCHI выпустили красноречивый клип на конкурсный трек

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
149
Время на прочтение
2 мин
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Финалисты нацотбора на "Евровидение-2023" TVORCHI выпустили красноречивый клип на конкурсный трек

Группа TVORCHI

Дуэт представил видео на композицию "Heart of Steel".

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2023", группа TVORCHI выпустили клип на свою конкурсную композицию "Heart of Steel".

Сингл войдет в одноименный EP, который артисты посвятили непокорности украинцев. Как отметили участники дуэта, эта песня о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями, стала для них призывом снова принять участие в конкурсе, как это было два года назад.

Напомним, тогда TVORCHI набрали максимальное количество баллов от жюри и зрителей в полуфинале нацотбора и уступили победу в финале.

"Мы снова в игре, потому что написали песню, которой нам есть что сказать Европе и миру. Она о каждом, кто несмотря на безысходность носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы. В нашей песне есть строки:" Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Потому что как бы плохо ни было, кто-то слушает". Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали повсюду", — прокомментировали музыканты.

По задумке артистов, ломаный нестандартный опьяняющий ритм внутри песни передает состояние, когда бывает тяжело, но ты стоишь и улыбаешься и ты непробиваем. Синтезированные вокальные мелодии в синергии с живым вокалом Джеффри создают эффект параллельной реальности со всем миром, в котором мы живем.

Эту идею артисты воспроизвели и в атмосферном клипе на песню, режиссером которой стал Руслан Махов. Главный элемент в нем – портал между сегодняшним днем и потусторонним миром. Он символизирует разное: силу духа, новое начало, роковой конец. По мнению артистов, именно сегодня человечество выбирает то, что его ждет завтра.

Группа TVORCHI / ©
Группа TVORCHI
Группа TVORCHI / ©
Группа TVORCHI

Релиз EP "Heart of Steel" (куда вошел одноименный сингл) запланирован на 23 декабря и станет приквелом пятого большого альбома TVORCHI, который выйдет в 2024 году.

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2023" состоится уже в эту субботу, 17 декабря. В нем примут участие 10 артистов. С их конкурсными песнями вы можете ознакомиться в нашем материале. Сайт ТСН.ua будет следить за ходом конкурса и сообщать нашим читателям о его результатах.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
149
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