Финалисты нацотбора на "Евровидение-2023" TVORCHI выпустили красноречивый клип на конкурсный трек

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2023", группа TVORCHI выпустили клип на свою конкурсную композицию "Heart of Steel".

Сингл войдет в одноименный EP, который артисты посвятили непокорности украинцев. Как отметили участники дуэта, эта песня о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями, стала для них призывом снова принять участие в конкурсе, как это было два года назад.

Напомним, тогда TVORCHI набрали максимальное количество баллов от жюри и зрителей в полуфинале нацотбора и уступили победу в финале.

"Мы снова в игре, потому что написали песню, которой нам есть что сказать Европе и миру. Она о каждом, кто несмотря на безысходность носит в груди стальное сердце и идет вперед. А сегодня это все мы. В нашей песне есть строки:" Не бойтесь говорить то, что вы думаете. Потому что как бы плохо ни было, кто-то слушает". Мы хотим, чтобы о нашей несокрушимости услышали повсюду", — прокомментировали музыканты.

По задумке артистов, ломаный нестандартный опьяняющий ритм внутри песни передает состояние, когда бывает тяжело, но ты стоишь и улыбаешься и ты непробиваем. Синтезированные вокальные мелодии в синергии с живым вокалом Джеффри создают эффект параллельной реальности со всем миром, в котором мы живем.

Эту идею артисты воспроизвели и в атмосферном клипе на песню, режиссером которой стал Руслан Махов. Главный элемент в нем – портал между сегодняшним днем и потусторонним миром. Он символизирует разное: силу духа, новое начало, роковой конец. По мнению артистов, именно сегодня человечество выбирает то, что его ждет завтра.

Группа TVORCHI

Группа TVORCHI

Релиз EP "Heart of Steel" (куда вошел одноименный сингл) запланирован на 23 декабря и станет приквелом пятого большого альбома TVORCHI, который выйдет в 2024 году.

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2023" состоится уже в эту субботу, 17 декабря. В нем примут участие 10 артистов. С их конкурсными песнями вы можете ознакомиться в нашем материале. Сайт ТСН.ua будет следить за ходом конкурса и сообщать нашим читателям о его результатах.

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