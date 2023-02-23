Фишки украинских звезд на концертах: Каменских показывает язык, Кароль поднимает левую руку вверх

Артисты часто выполняют определенные движения во время выступлений, которые присущи только им.
Концерты украинских артистов очень отличаются между собой. Но не только песнями и шоу они непохожи.
Каждый исполнитель во время концерта выполняет определенные движения, которые присущи только ему. В частности, Тина Кароль, когда поет высокие ноты, закрывает глаза и поднимает левую руку вверх, а Оля Полякова наклоняется вниз.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть фирменные движения украинских артистов во время концертов.
Оля Полякова
Исполнительница Оля Полякова владеет диапазоном голоса три октавы. Так что в песнях артистки есть немало высоких нот. На концертах Оля охотно демонстрирует поклонникам свои вокальные умения. Когда дело доходит до высоких нот, знаменитость немного выгибает спину и наклоняется вниз.
Тина Кароль
А вот в исполнительницы Тины Кароль другое фирменное движение, когда она поет высокие ноты. Артистка поднимает вверх левую руку, закрывает глаза и немного отклоняет в сторону микрофон.
Настя Каменских
Исполнительница обычно выпускает развлекательные и веселые песни. На своих концертах Настя часто игриво высовывает язык и таким образом, что его кончиком касается угла верхней губы.
MONATIK
Мультиартист, когда поет, часто отклоняется от микрофона либо в сторону, либо поворачивается назад. Поклонники предполагают, что артист так делает, чтобы не портить звучание песни, а также чтобы не кричать в микрофон.
Олег Скрипка
Когда играет группа "Воплі Відоплясова", фронтмен коллектива Олег Скрипка устраивает настоящее шоу с танцами. А особенно артист активно танцует ногами. Скрипка может поднимать их вверх или высоко прыгать.
Олег Винник
Во время своих концертов у артиста немало фирменных движений. Это и покачивание головой, особый взгляд, притопывание ногой. Однако чаще всего Винник немного отклоняется в сторону от микрофона и заводит левую руку за спину.
Артем Пивоваров
У артиста обычно активные и энергичные концерты. Он постоянно находится в движении. Мимика лица певца тоже активная и выразительная. Фанаты часто обращают на это внимание. Артему из-за этого даже прилетает хейт. Впрочем, некоторые предполагают, что подобная мимика лица помогает Пивоварову лучше вытянуть высокие ноты.
@artempivovarov ПИВОВАРОВ поет вживую Новая песня #акапелла #акапелла #вживую #поют все ♬ Манифест — Артем Пивоваров
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