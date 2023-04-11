Фитнес-тренер довела Бритни Спирс до слез: "Шипала меня за кожу на животе и ногах"

Американская певица Бритни Спирс поделилась неприятной историей, случившейся с ней во время тренировки.

В новой публикации в Instagram исполнительница рассказала, что во время одного из занятий два месяца назад тренер обидела ее своим поведением и пренебрежительным отношением к телу Бритни. Певица не выдержала и даже расплакалась.

"Я ни в коем случае не говорю, что мое тело идеально, но два месяца назад я нашла тренершу, и первое, что она сделала со мной, это... и я даже не вру... щипала меня за кожу на животе и ногах и сказала, что мне нужно вернуть молодое тело... Какого черта она это сделала? Это заставило меня плакать...", — пожаловалась Спирс.

К тому же, как поделилась звезда, ее постоянно преследуют папарацци, которые и дело хотят сделать какое-то неудачное ее фото. Бритни просто возмущена поведением журналистов. По словам артистки, она очень много работает над собой, чтобы выглядеть хорошо, но фотографы все равно пользуются типом, чтобы сделать ей ужасные кадры.

"Я занимаюсь по 45 минут три раза в неделю... и все! Я ненавижу заниматься слишком долго... Я делюсь этим, потому что я много работала, чтобы быть в форме, но я не имею такой вид, как на фотографиях, которые делают фотографы! Бог знает, что мое тело не идеально, но я хотела поделиться тем, как выглядит мое тело в данный момент... Я работала над собой, и для некоторых людей, таких, как эта тренер, которые могут увидеть эти отвратительные фотографии и тайно улыбнуться..", — сказала Бритни.

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