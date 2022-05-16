Флаги, цветы и зеленый берет: как пограничники и толпа фанатов встретили Kalush Orchestra в Украине

Флаги, цветы и зеленый берет: как пограничники и толпа фанатов встретили Kalush Orchestra в Украине

Группа Kalush Orchestra после "Евровидения-2022" вернулась в Украину.

Победителей международного конкурса встречали пограничники и толпа фанатов с поздравлениями и подарками.

Как приехали музыканты в Украину, рассказала корреспондентка ТСН.

Первыми победителей "Евровидения-2022" встретили украинские пограничники. Они благодарили музыкантов за победу, а также за то, что не побоялись дисквалификации и призвали весь мир спасти людей из "Азовстали".

Kalush Orchestra в Украине

"Хотим поблагодарить вас за победу… За то, что, не побоявшись предупреждения от жюри о дисквалификации, вы попросили о помощи всего мира о военнослужащих и людях, которые находятся в Мариуполе", — сказали пограничники.

Вместе с тем, пограничники поздравили лидера группы Олега Псюка с днем рождения. Они подарили ему кроме цветов юбилейную монету и зеленый берет.

Kalush Orchestra в Украине

А группа не осталась в стороне и спела для пограничников знаменитый их хит – Stefania. А работники, в свою очередь, подпевали им. Между тем люди, которые находились на границе, также вышли из своих автобусов, чтобы насладиться песней.

Kalush Orchestra также показывали и кубок победителя "Евровидения-2022", которую они планируют продать на благотворительном аукционе.

"Мы его схватили обеими руками и никому не отдавали, хотя очень сильно хотели его взять и итальянцы, и англичане, а он наш", – вспомнил Псюк.

Kalush Orchestra в Украине

Кстати, прокомментировал лидер группы и ситуацию с оценками для Польши на Евровидении-2022 от Украины. Олег говорит, что удивлен этим. Впрочем, говорит, что поляки не обижаются. Олег даже добавил, что польские пограничники просили для них спеть Stefania.

К слову, артисты дали интервью, раздали все автографы и отправились во Львов. Но уже через несколько метров их встретила толпа поклонников, которые громко их поздравляли и просили спеть песни. Музыканты вернулись из Турина настоящими знаменитостями.

Завтра, 17 мая, победители "Евровидения" дадут пресс-конференцию, а затем - домой отдыхать. Впереди у них тур в поддержку Украины.

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