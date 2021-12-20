Флирт Пикалова и Кароль и визит Зеленского: каким будет новогодний "Вечерний Квартал"

Флирт Пикалова и Кароль и визит Зеленского: каким будет новогодний "Вечерний Квартал"

Концерт можно будет увидеть 31 декабря в 20:00 на телеканале 1+1.

15 и 16 декабря во дворце "Украина" состоялись концерты-телесъемки новогоднего выпуска юмористического проекта "Вечерний Квартал".

Политическая сатира, бытовые номера и неожиданные дуэты подарили новогоднее настроение зрителям на весь год. Сам концерт можно увидеть 31 декабря в 20:00 на телеканале 1+1.

На концерте 16 декабря также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, глава офиса президента Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пресс-служба студии "Квартал 95"

В гости к "Вечернему Кварталу" пришли: "Мумий Тролль", Оля Полякова, Олег Винник, Иван Дорн, София Ротару, Тина Кароль, MONATIK, Mozgi, DOROFEEVA, "Антитела".

"Мумий Тролль" исполнил свой хит "Утекай" вместе с актерами "Квартала", ставшими настоящим музыкальным бэндом: Евгений Кошевой сыграл на саксофоне, Степан Казанин и Юрий Великий на гитарах, Юрий Ткач на клавишах, а Владимир Мартынец на барабанах.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Также зрителей ждали необычные дуэты. "Мумий Тролль" исполнил песня "Медведица" вместе с DOROFEEVA, а второй хит "Карнавала.нет" – с Иваном Дорном. Олег Винник спел в дуэте с Олей Поляковой.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пресс-служба студии "Квартал 95"

MONATIK вместе с "Кварталом" исполнили две песни в новогоднем формате — "Зажигать/JoMo" и "Мріяти не шкідливо".

В гости к "Вечернему Кварталу" пришла самая завидная холостячка Украины и поп-дива Тина Кароль. И кому как не самому завидному холостяку "Квартала" Александру Пикалову помогать устроить ее личную жизнь? Актер "Вечернего Квартала" решил прямо на концерте зарегистрировать в "Тиндере" и Тину, и себя. Сложится ли у кого-то пара?

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Среди гостей на концертах были политики, спортсмены, представители шоу-бизнеса.

Самый яркий и веселый концерт Нового года состоится 31 декабря в 20:00 на телеканале 1+1.

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