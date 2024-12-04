Forbes назвал ошеломительные заработки 23-летней Ярославы Магучих за год

Стало известно, сколько олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих зарабатывает в год.

Соответствующую информацию обнародовало издание Forbes со ссылкой на менеджера спортсменки. В целом 23-летней Ярославе приносят доходы призовые места в разных спортивных соревнованиях. Всего за 2024 год легкоатлетка заработала 265 тысяч долларов призовых.

Кроме того, у Ярославы Магучих есть рекламные контракты с разными брендами. Это тоже приносит спортсменке ошеломительные доходы. Благодаря тому, что олимпийская чемпионка является рекламным лицом брендов, она заработала в год от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.

Ярослава Магучих

Отметим, в настоящее время Ярослава Магучих активно строит карьеру. Успехов знаменитость добилась не только в спорте, но и в личной жизни. В частности, спортсменка уже много лет находится в отношениях с бойфрендом по имени Назар, который ей сделал предложение. Недавно легкоатлетка объяснила, почему согласилась на ранний брак, а также заговорила о рождении детей.

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