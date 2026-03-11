Forbes назвал самую богатую звезду мира 2026 года: его состояние превысило семь миллиардов долларов

Стивен Спилберг / © Associated Press

Впервые с начала 2026 года было объявлено имя самой богатой звезды по версии журнала Forbes.

Так, рейтинг самых богатых знаменитостей мира 2026 года возглавил легендарный режиссер Стивен Спилберг. Его состояние по состоянию на этот год оценивается в примерно 7,1 миллиарда долларов. За спиной у кинохудожника множество престижных наград — лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и других.

По подсчетам Forbes, Спилберг является одним из самых успешных коммерческих режиссеров в истории кино. Значительную часть доходов он получает благодаря культовым фильмам. В частности, речь идет о «Челюсти», «Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода».

Стивен Спилберг / © AFP

Кроме того, режиссер является соучредителем студии DreamWorks и получает проценты от продаж в тематических парках Universal Parks & Resorts, где используются аттракционы по мотивам его фильмов.

К слову, кроме Стивена Спилберга, в тройку самых богатых звезд мира по версии журнала Forbes также вошли создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, который продал свою кинокомпанию и передал ее в собственность Disney, баскетболист Майкл Джордан и промоутер профессионального реслинга Винс Макмен. Хоть и на позициях ниже, но также могут похвастаться своим состоянием артисты Jay-Z, Опра Уинфри, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян.

