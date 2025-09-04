Forbes ошеломил суммой, которую Настя Каменских потеряла из-за разрыва контракта с ювелирным брендом

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Издание Forbes раскрыло ошеломительную сумму, которую певица Настя Каменских потеряла из-за разрыва сотрудничества с популярным ювелирным брендом.

Артистка с 2021 года была лицом компании "Золотой век". Однако недавно ювелирный бренд принял решение досрочно разорвать контракт с исполнительницей. Издание Forbes проанализировало, сколько Настя Каменских могла зарабатывать благодаря их сотрудничеству и сколько потеряла. Конечно, "Золотой век" точную сумму, которую согласно контракту выплачивали Насте Каменских, не раскрывает.

Издание Forbes, пообщавшись с экспертами, отмечает, что певица получала в год благодаря сотрудничеству с ювелирным брендом один миллион долларов, что 41,1 миллионов в гривнах. Стоит отметить, что это все же не точная сумма, а приблизительная.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Скандал вокруг Насти Каменских - что известно

Скандал вокруг артистки разгорелся после ее концерта в США. Там Настя Каменских пела свои старые русскоязычные хиты. Но не это больше всего возмутило пользователей. Дело в том, что артистка просто со сцены сказала "неважно, на каком языке". Для украинцев эта фраза стала триггерной, поскольку в стране идет война, которую развязала Россия.

Наконец, певица поплатилась за свою позицию, потеряв контракт с "Золотым веком". Компания его разорвала досрочно. Недавно Настя Каменских ответила "Золотому веку" касательно прекращения их сотрудничества.