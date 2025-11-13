Фото обнаженных Питта и Пэлтроу всплыли в Сети спустя 30 лет: ранее актер пытался их уничтожить

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Фото обнаженных голливудских актеров Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу всплыли в Сети спустя 30 лет.

Еще в конце 90-х эротический глянец Playgirl сделал серию скандальных снимков. Тогда Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу, которые находились в отношениях, наслаждались отпуском на карибском острове Сен-Бартелеми. Парочка была уверена, что их приватность никто не будет нарушать, поэтому не стеснялась демонстрировать свои чувства друг к другу на террасе отеля, где они остановились. При этом актерам одежда была не нужна. Однако за влюбленными наблюдал папарацци, который и сделал фотографии.

Наконец, глянец Playgirl опубликовал эти кадры. Тогда Брэд Питт не стал этого терпеть и подал иск в Высший суд Лос-Анджелеса. Артист добился судебного запрета на публикацию, а журнал должен был отозвать весь тираж. Тогда было продано не так уж и много копий, и Питт был убежден, что все они уничтожены. Но, оказалось, что это не так.

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Житель Мичигана заявил, что у него сохранился один оригинальный экземпляр. Более того, мужчина пытается его продать за 450 тысяч долларов, пишет Radar Online.

Брэд Питт был шокирован, что эти фото снова всплыли. Актер считает это наглым вмешательством в его личную жизнь. Сама же Гвинет Пэлтроу, как утверждает инсайдер, расплакалась, когда увидела те скандальные фото.

"Фотографии были вызывающим вторжением в его личную жизнь. То, что должно было стать веселым и интимным моментом с Гвинет, превратилось в вульгарное зрелище для публики", - говорит инсайдер.

Отметим, Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу познакомились в 1995 году, когда играли супругов в фильме "Семь". В декабре 1996-го актеры обручились. Однако свадьба так и не состоялась. В июне 1997 года они объявили о разрыве.

Напомним, сейчас Брэд Питт продолжает юридическую битву за совместное имущество с уже другой экс-избранницей, актрисой Анджелиной Джоли. Актер требует от бывшей жены 35 млн долларов.