Фото Пэрис Хилтон с подросшим 10-месячным сыном вызвало оживленный спор между фанами

Светская львица Пэрис Хилтон крайне редко делится с поклонниками фотографиями своего сына Феникса.

Так что на этот раз знаменитость решила это исправить и запостила серию снимков с 10-месячным малышом. На фото звездная мама изображена в черном блестящем платье макси, а маленький Феникс позирует у нее на руках. Как рассказала Пэрис, она впервые привезла мальчика в Нью-Йорк:

"Мой драгоценный ангел Феникс впервые в Нью-Йорке", – подписала фотографии Хилтон.

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

В свою очередь, подписчики страницы Пэрис наделали ей кучу комплиментов и ее малышу:

Генетически созданный, чтобы точно быть гением

Он будет таким умным

Он даже не догадывается, что через несколько лет он захватит мир

Впрочем, были и те не слишком тактичные фаны Хилтон, которые позволили себе критиковать размер головы маленького Феникса:

"Вашего ребенка должен осмотреть детский нейрохирург, у него достаточно большой родничок (мягкое место) и макрокрания, вероятно, ему понадобится МРТ или УЗИ, чтобы исключить закупорку спинномозговой жидкости в мозгу, чтобы быть в безопасности", – написал один юзер.

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон с сыном / Фото: instagram.com/parishilton

Другие же ему ответили, что Пэрис одна из самых богатых людей в мире, и, вероятно, сама обратила на это внимание:

Вы действительно считаете, что она этого не знает?

Она одна из самых богатых людей в мире, уверяю вас, у нее под рукой целая больница. Ей не нужен ваш медицинский совет

Отметим, что наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Хилтон и ее муж, бизнесмен Картер Реум, стали родителями в январе этого года. Первенец Пэрис появился на свет благодаря суррогатному материнству.

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