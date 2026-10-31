- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 392
- Время на прочтение
- 5 мин
Фото звезд до и после пластических операций: как изменили себя Билык, Тринчер, Квиткова и другие
Некоторые звезды решались на изменения через комплексы, другие же из-за проблем со здоровьем или желания скорректировать определенные черты.
Пластические операции и косметологические процедуры существенно изменяли внешность некоторых украинских знаменитостей.
И пока одни откровенно рассказывают о собственном опыте хирургических вмешательств, о других пластические хирурги годами высказывают свои предположения. Для кого-то решение изменить внешность было связано с давними комплексами, для кого-то с желанием скорректировать определенную черту или решить проблемы со здоровьем.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о том, как изменялась внешность украинских звезд на фото до и после и какие операции они делали.
Ирина Билык — сменила глаза и нос и не скрывает пластики
Первый раз певица обратилась к хирургу в 1999 году после рождения сына Глеба. Тогда артистка была недовольна формой глаз — ей казалось, что из-за нависших век взгляд имеет слишком «печальный» вид. Билык также упоминала, что на ее комплексы повлияли слова Леонида Кучмы, который в свое время обратил внимание на ее «печальные глаза».
Впоследствии исполнительница сменила форму носа. Она хотела избавиться от горбинки, однако не решилась полностью изменить природную форму. Позже Билык признавалась, что частично сожалеет об этом решении и считает, что могла бы сделать нос по-другому.
Даша Квиткова — сменила нос из-за хейта
До участия в «Холостяке» у блогера, по ее словам, не было комплексов относительно носа: в детстве она его ломала, после чего осталась определенная деформация. Однако после появления на экранах стала постоянно обращать внимание на комментарии зрителей и постепенно сама увидела в облике недостатки, которые раньше не замечала.
Впрочем, после операции блогер осталась недовольна отдельными нюансами результата и публично рассказывала о проблемах с послеоперационным сопровождением. Тем не менее, сегодня ее внешность привлекает сотни тысяч пользователей, а сама она часто становится лицом популярных брендов.
Екатерина Репьяхова — после неудачной операции на подбородке сделала повторную
Жена певца Виктора Павлика также не скрывает пластических вмешательств. В 29 лет блогерша сделала ринопластику и впоследствии признавалась, что это изменение оказало значительное влияние на ее восприятие себя. По словам Репьяховой, сначала у нее не было комплексов относительно носа, однако после популярности ей стали навязывать мнение, что с ним что-то не так.
Позже жена звезды решила изменить форму подбородка. Первая операция оказалась неудачной: блогер призналась, что полгода не могла принять свое отражение и сожалела о решении. Впоследствии она повторно сделала ментопластику уже с меньшим имплантом и осталась довольна результатом. Сегодня Репьяхова говорит, что больше пластических операций делать не планирует, хотя продолжает косметологические процедуры.
Анна Тринчер — осуществила давнюю мечту о груди
Певица отважилась на маммопластику в 20 лет. Она откровенно рассказывала, что еще со школьных лет переживала из-за маленькой груди, особенно когда замечала, что у ее одноклассниц изменения в фигуре начались раньше. В то же время артистка отмечала, что решение об операции было связано, прежде всего, с ее собственными комплексами, а не с комментариями других.
После операции Тринчер не скрывала результат и не раз говорила — результатом маммопластики довольна. Теперь она регулярно подчеркивает пышные формы и не боится быть еще откровеннее в кадре.
Миша Романова увеличила грудь, но операция чуть не обернулась трагедией
Экс-солистка «ВИА Гры» также меняла свою внешность с помощью пластики. В частности, Миша Романова увеличила грудь, а раньше корректировала губы.
Однако история ее маммопластики оказалась особенно драматичной. Романова рассказывала, что сделала операцию, не зная о беременности. Через несколько недель после вмешательства она узнала, что находилась на 16 неделе беременности и во время операции перенесла общий наркоз. По словам артистки, она была шокирована тем, что беременность не обнаружили во время предварительных обследований.
Рамина Эсхакзай — операция не ради изменения внешности
Блогер утверждает, что ее обращение к пластическому хирургу было связано со здоровьем. Так, в 2022 году она сделала септопластику — операцию по выравниванию носовой перегородки.
Она отмечала, что не хотела менять форму носа, а главной причиной вмешательства были проблемы с дыханием. Также во время операции удалили кисту.
София Ротару — внешность звезды годами обсуждают из-за слухов о пластике
Певица много лет остается одной из украинских знаменитостей, чья внешность вызывает особый интерес. Если сравнить архивные фотографии артистки с ее современными фотографиями, то очевидно, что с годами ее образ менялся.
В то же время, конкретные пластические операции Ротару не подтверждала. Конечно же, в СМИ неоднократно появлялись предположения о хирургических вмешательствах и косметологических процедурах, однако сама артистка эти слухи не комментировала.
Однако раньше пластические хирурги предполагали, что ради вечно молодого вида артистка делала подтяжки лица, пластику век и колола ботокс. А бывшая концертная директор Ротару признавалась, что такими операциями она «не перебарщивала», а просто добивалась результата «красивого лицо всегда примерно в одном возрасте».
Алена Омаргалиева не планирует серьезных вмешательств, но увеличила губы
Певица не относится к артисткам, которые делали масштабные пластические операции. В одном из интервью Алена рассказала, что ежемесячно тратит около 500 долларов на уход у косметолога, а лечь под нож хирурга пока не планирует.
Тем не менее, звезда делает инъекции ботокса, биоревитализацию и изменяет размер губ для непревзойденного вида на сцене. И добавляет, что очень требовательна к себе и внешности, а также иногда прислушивается к мужу Тамерлану, который призывает ее «не перебарщивать».
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, что известно о личной жизни Даши Астафьевой.