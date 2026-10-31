Фото звезд до и после пластических операций: как изменили себя Билык, Тринчер, Квиткова и другие

Ирина Билык, Даша Квиткова, Анна Тринчер

Реклама

Пластические операции и косметологические процедуры существенно изменяли внешность некоторых украинских знаменитостей.

И пока одни откровенно рассказывают о собственном опыте хирургических вмешательств, о других пластические хирурги годами высказывают свои предположения. Для кого-то решение изменить внешность было связано с давними комплексами, для кого-то с желанием скорректировать определенную черту или решить проблемы со здоровьем.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о том, как изменялась внешность украинских звезд на фото до и после и какие операции они делали.

Реклама

Ирина Билык — сменила глаза и нос и не скрывает пластики

Первый раз певица обратилась к хирургу в 1999 году после рождения сына Глеба. Тогда артистка была недовольна формой глаз — ей казалось, что из-за нависших век взгляд имеет слишком «печальный» вид. Билык также упоминала, что на ее комплексы повлияли слова Леонида Кучмы, который в свое время обратил внимание на ее «печальные глаза».

Ирина Билык — до и после пластической операции / © instagram.com/bilyk_iryna

Впоследствии исполнительница сменила форму носа. Она хотела избавиться от горбинки, однако не решилась полностью изменить природную форму. Позже Билык признавалась, что частично сожалеет об этом решении и считает, что могла бы сделать нос по-другому.

Ирина Билык — до и после пластической операции

Даша Квиткова — сменила нос из-за хейта

До участия в «Холостяке» у блогера, по ее словам, не было комплексов относительно носа: в детстве она его ломала, после чего осталась определенная деформация. Однако после появления на экранах стала постоянно обращать внимание на комментарии зрителей и постепенно сама увидела в облике недостатки, которые раньше не замечала.

Впрочем, после операции блогер осталась недовольна отдельными нюансами результата и публично рассказывала о проблемах с послеоперационным сопровождением. Тем не менее, сегодня ее внешность привлекает сотни тысяч пользователей, а сама она часто становится лицом популярных брендов.

Реклама

Даша Квиткова — до и после пластической операции

Екатерина Репьяхова — после неудачной операции на подбородке сделала повторную

Жена певца Виктора Павлика также не скрывает пластических вмешательств. В 29 лет блогерша сделала ринопластику и впоследствии признавалась, что это изменение оказало значительное влияние на ее восприятие себя. По словам Репьяховой, сначала у нее не было комплексов относительно носа, однако после популярности ей стали навязывать мнение, что с ним что-то не так.

Позже жена звезды решила изменить форму подбородка. Первая операция оказалась неудачной: блогер призналась, что полгода не могла принять свое отражение и сожалела о решении. Впоследствии она повторно сделала ментопластику уже с меньшим имплантом и осталась довольна результатом. Сегодня Репьяхова говорит, что больше пластических операций делать не планирует, хотя продолжает косметологические процедуры.

Екатерина Репьяхова — до и после пластической операции

Анна Тринчер — осуществила давнюю мечту о груди

Певица отважилась на маммопластику в 20 лет. Она откровенно рассказывала, что еще со школьных лет переживала из-за маленькой груди, особенно когда замечала, что у ее одноклассниц изменения в фигуре начались раньше. В то же время артистка отмечала, что решение об операции было связано, прежде всего, с ее собственными комплексами, а не с комментариями других.

После операции Тринчер не скрывала результат и не раз говорила — результатом маммопластики довольна. Теперь она регулярно подчеркивает пышные формы и не боится быть еще откровеннее в кадре.

Реклама

Анна Тринчер — до и после пластической операции

Миша Романова увеличила грудь, но операция чуть не обернулась трагедией

Экс-солистка «ВИА Гры» также меняла свою внешность с помощью пластики. В частности, Миша Романова увеличила грудь, а раньше корректировала губы.

Однако история ее маммопластики оказалась особенно драматичной. Романова рассказывала, что сделала операцию, не зная о беременности. Через несколько недель после вмешательства она узнала, что находилась на 16 неделе беременности и во время операции перенесла общий наркоз. По словам артистки, она была шокирована тем, что беременность не обнаружили во время предварительных обследований.

Миша Романова — до и после пластической операции

Рамина Эсхакзай — операция не ради изменения внешности

Блогер утверждает, что ее обращение к пластическому хирургу было связано со здоровьем. Так, в 2022 году она сделала септопластику — операцию по выравниванию носовой перегородки.

Она отмечала, что не хотела менять форму носа, а главной причиной вмешательства были проблемы с дыханием. Также во время операции удалили кисту.

Рамина Эсхакзай — до и после пластической операции

София Ротару — внешность звезды годами обсуждают из-за слухов о пластике

Певица много лет остается одной из украинских знаменитостей, чья внешность вызывает особый интерес. Если сравнить архивные фотографии артистки с ее современными фотографиями, то очевидно, что с годами ее образ менялся.

В то же время, конкретные пластические операции Ротару не подтверждала. Конечно же, в СМИ неоднократно появлялись предположения о хирургических вмешательствах и косметологических процедурах, однако сама артистка эти слухи не комментировала.

Однако раньше пластические хирурги предполагали, что ради вечно молодого вида артистка делала подтяжки лица, пластику век и колола ботокс. А бывшая концертная директор Ротару признавалась, что такими операциями она «не перебарщивала», а просто добивалась результата «красивого лицо всегда примерно в одном возрасте».

София Ротару — до и после пластической операции

Алена Омаргалиева не планирует серьезных вмешательств, но увеличила губы

Певица не относится к артисткам, которые делали масштабные пластические операции. В одном из интервью Алена рассказала, что ежемесячно тратит около 500 долларов на уход у косметолога, а лечь под нож хирурга пока не планирует.

Тем не менее, звезда делает инъекции ботокса, биоревитализацию и изменяет размер губ для непревзойденного вида на сцене. И добавляет, что очень требовательна к себе и внешности, а также иногда прислушивается к мужу Тамерлану, который призывает ее «не перебарщивать».

Алена Омаргалиева — до и после пластики губ

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, что известно о личной жизни Даши Астафьевой.

Новости партнеров