Фотограф рассекретила, где находится Надежда Мейхер, которая замужем за россиянином

Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер долгое время не давала о себе знать.

В начале полномасштабной войны исполнительница публично осудила российское полномасштабное вторжение на территорию Украины и сообщила, что активно волонтерит и поддерживает ВСУ. С тех пор артистка не часто выходит на связь с поклонниками.

Так же неизвестно, где находится Мейхер, которая, кстати, замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Впрочем, местонахождение звезды рассекретила украинская фотограф Алина Квитка.

В сторис своей страницы в Instagram Квитка поделилась, что не так давно проводила фотосессию для Надежды Мейхер в Италии: "Сегодня в Венеции снимала замечательную Надежду Мейхер", – подписала фото Алина.

Надежда Мейхер и Алина Квитка / Фото: instagram.com/kvitka.photo

Отметим, что ранее известный блогер Богдан Беспалов сообщил, что знает, что Надежда Мейхер находится в Германии. Тогда блогер также рассказал, что Мейхер "перебралась в Германию с концами" и в Украину возвращаться не собирается.

Напомним, что Надежда Мейхер в 2014 году вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Скромную церемонию они провели в Киеве. От Уружмцева у Мейхер две дочери. С детьми Надежда жила в Киеве, в то время как муж артистки жил на две страны.

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