Фотографы Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями и показали новорожденного сына

Влада и Константин Либеровы

Известные украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали креативное фото из роддома, на котором Константин и Влада лежат в пижамах на кровати и держат на руках крошечного новорожденного малыша.

Первенец Либеровых появился на свет еще 29 ноября. Однако только сейчас фотографы об этом сообщили. Также влюбленные рассекретили, как назвали сынишку. Константин и Влада дали мальчику необычное имя Ной.

Влада и Константин Либеровы и их сын

"29.11.2025 Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", - обратились к малышу новоиспеченные родители.

Фотографов с пополнением в семье активно поздравляют подписчики, среди которых немало знаменитостей. Теплые слова Либеровым написали певица Надя Дорофеева, актриса Елена Кравец, ведущая Маша Ефросинина и многие другие.

