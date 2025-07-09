Фотографы Константин и Влада Либеровы впервые станут родителями: супруги рассекретили пол первенца

Константин и Влада Либеровы / © jetsetter.ua

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Известные украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы впервые станут родителями.

Радостной новостью супруги поделилась в Instagram. Либеровы говорят, что сначала не решались пойти на этот шаг, ведь ожидали, когда наступит более спокойное время. Впрочем, фотографы поняли, что хотят жить здесь и сейчас. Поэтому, Влада Либерова беременна первенцем.

"Мы хотим жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в нашем Киеве, воспитывать нашего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует. Ну или здесь и сейчас - это и есть идеальное время", - поделилась супруги.

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Константин и Влада Либеровы станут родителями

Влюбленные уже и успели организовать оригинальное гендер-пати. В частности, сначала Влада и Константин отдельно друг от друга поделились своими ожиданиями. Впоследствии на крыше дома они разрезали тортик, который испекла тетя будущего малыша. Наконец, оказалось, что у Либерових будет сын.

"Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливы вместе с нами", - поделились супруги.

У Константина и Влады Либеровых родится сын

Отметим, Константин и Влада Либеровы познакомились во время учебы в университете. Сначала они просто дружили, потом начали встречаться, а позже и поженились. Вместе они основали семейное дело - начали фотографировать. С началом полномасштабной войны вектор их деятельности кардинально изменился. Они стали военными фотографами, документируют на пленку последствия вражеских обстрелов и показывают преступления россиян. Кроме того, супруги занимаются и волонтерством.

Напомним, недавно ведущая Елена-Кристина Лебедь намекнула на беременность. Знаменитость заинтриговала снимком, где у нее виднеется округлый животик.

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