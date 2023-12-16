Фоззи из "ТНМК" рассказал о 21-летнем сыне Игоре Пелыха, который воюет на передовой, и о его звании

Участник украинской группы "ТНМК" Александр Сидоренко, больше известный как Фоззи, рассказал о сыне покойного журналиста Игоре Пелыха.

В частности, 21-летний Иван Пелых с начала полномасштабной войны защищает Украину от российских оккупантов. Парень управляет дронами. Служить Иван пошел еще в конце февраля. Сначала он был в территориальной обороне, а затем отправился на восток воевать на передовой.

Сын Игоря Пелыха Иван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Как рассказал Фоззи в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", 21-летний Иван уже командир взвода. Также музыкант вспомнил, что дважды они оказывали ему волонтерскую помощь. Впервые Фоззи собрал средства, чтобы Иван смог приобрести антидроновый комплекс, а второй – отправил его части медицинские рюкзаки.

"Иван воюет. Он военный. Он как раз обращался, мы помогали собирать ему средства на антидроновый комплекс. Потом я отправлял знакомому два медицинских рюкзака, выяснилось, что это именно части, где он командир взвода", - поделился Фоззи.

Сын Игоря Пелыха Иван / Фото: instagram.com/ivanpelykh

Напомним, Иван Пелих – сын покойного журналиста Игоря Пелыха, жизнь которого оборвалась 8 мая 2009 года в результате жуткого ДТП. Сыну ведущего было всего семь лет. Также у Игоря Пелыха есть две дочери – Соломия и Устина.

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